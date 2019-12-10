FETÖ'den gözaltına alınan 10 astsubay itirafçı oldu
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik ankesör soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığından gözaltına alınan 10 astsubay, itirafçı olup örgüte ilişkin bildiklerini anlatması üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 10'u, Ankara İl Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanan şüpheliler, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu ve örgüte ilişkin bildiklerini anlattı.
Örgütle bağlantısını bildikleri askerlerin isimlerini verdikleri ve "mahrem imamları" da teşhis ettikleri öğrenilen 10 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
SORUŞTURMA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6 Aralık'ta örgütün mahrem imamları ile ankesörlü telefonla irtibat sağladığı tespit edilen 30'u aktif görevde 47 Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli astsubay hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerden 41'i yakalanmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden itirafçı olan 10'u dışındaki 31'inin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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