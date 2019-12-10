Başkan Erdoğan ve Putin, Libya konusunu görüşecek
Son dakika... Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Başkan Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Libya konusunda bir görüşme yapacağı bildirildi.
Yeni yılın ilk günlerinde İstanbul'da buluşacak olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin, öncesinde telefon diplomasiyle temaslarda bulunacak. Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, iki liderin yakın zamanda telefonda Libya'yı konuşacağını söyledi.
HAFTER SALDIRISI ALTINDA
Türkiye ile Doğu Akdeniz mutabakatı imzalayan Libya'daki hükümet, Rusya'nın desteklediği General Hafter'in saldırısı altında.
LİBYA KONUSU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam katıldığı televizyon programında, "Türk askeri Libya'ya gider mi?" şeklindeki soruya, "Libya isterse Türkiye bunun kararını kendisi verir, kimseden izin almayız. Türkiye dışına asker gönderilmesi bakımından atılması gereken adımlarımız var. Libya'ya her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.
"PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİM"
Başkan Erdoğan, "Sayın Putin ile bir görüşme talebim var. Önümüzdeki ayın 8'inde Türkiye'de olacak. Ondan önce bu görüşmemizi yapalım. Çünkü Hafter konusu istiyorum ki Rusya ile münasebetlerde yeni bir Suriye doğurmasın. Ocaktaki görüşme ayrı, TürkAkım projesinin açılışını yapacağız. Putin ile Libya ve Hafter konusuyla ilgili telefonda görüşeceğim." diye konuştu.
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