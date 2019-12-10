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Başkan Erdoğan ve Putin, Libya konusunu görüşecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.12.2019 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019
RUSYA DUYURDU! İŞTE MASADAKİ KRİTİK KONU

Son dakika... Kremlin'den yapılan açıklamada, Devlet Başkanı ile Başkan Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde konusunda bir görüşme yapacağı bildirildi.

Yeni yılın ilk günlerinde 'da buluşacak olan Başkan ve lideri , öncesinde telefon diplomasiyle temaslarda bulunacak. Kremlin sözcüsü , iki liderin yakın zamanda telefonda 'yı konuşacağını söyledi.

HAFTER SALDIRISI ALTINDA

ile mutabakatı imzalayan Libya'daki hükümet, Rusya'nın desteklediği General Hafter'in saldırısı altında.

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LİBYA KONUSU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam katıldığı televizyon programında, "Türk askeri Libya'ya gider mi?" şeklindeki soruya, "Libya isterse Türkiye bunun kararını kendisi verir, kimseden izin almayız. Türkiye dışına asker gönderilmesi bakımından atılması gereken adımlarımız var. Libya'ya her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

"PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Başkan Erdoğan, "Sayın Putin ile bir görüşme talebim var. Önümüzdeki ayın 8'inde Türkiye'de olacak. Ondan önce bu görüşmemizi yapalım. Çünkü Hafter konusu istiyorum ki Rusya ile münasebetlerde yeni bir doğurmasın. Ocaktaki görüşme ayrı, TürkAkım projesinin açılışını yapacağız. Putin ile Libya ve Hafter konusuyla ilgili telefonda görüşeceğim." diye konuştu.

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