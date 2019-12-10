Son dakika: KKTC'den flaş Başkan Erdoğan açıklaması ve AB'ye Rumlarla ilgili çağrı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Rum tarafının Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşma sonrasında saldırgan bir politika izlemeye başladığını ifade etti. Taçoy, "Bunlar beyhude çabalardır, paylaşmayı ve hakka saygı duymayı öğreneceksiniz" şeklinde konuştu. Ayrıca Bakan Taçoy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni sondaj gemisi alacağını açıklamasını ise ‘gurur verici’ olarak niteledi.Türkiye ile Libya arasındaki Akdeniz mutabakatı sürdürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, tarihi anlaşmaya ilişkin konuştu ve çok kritik önemli mesajlar verdi.
ÜÇLÜ ÇETE OLUŞTU
Bakan Taçoy "Bizler hep şunu vurguladık; Kıbrıs'ta, Mavi Vatan Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıslı Türklerin haklarını gasp ederek bir yere varılamaz. Bu uluslararası hukuka da aykırıdır. Türkiye'nin ve Kıbrıslı Türklerin onayını almadan Kıbrıs'ta bir çözüm üretemezsiniz. Rumlar bunlara rağmen, bölgede Mısır, Yunanistan ve İsrail ile anlaşmalar imzalamaya başladı. Bir anlamda üçlü bir çete oluştu. İmzaladıkları anlaşmalarla, Türkiye'ye meydan okudular. Türkiye'nin Mavi Vatan'a çıkarma yapamayacağını, adım atamayacağı hesabını yapma gafletine düştüler. " dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNE ÖVGÜ
"Türkiye, sadece askeri gücü ile değil, sondaj gemileriyle de Doğu Akdeniz'de yerini aldı. Hem kendi alanlarında, hem de Kıbrıslı Türkler için doğal gaz çalışmalarına başladı" diye devam eden KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, "Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı bu süreçte önemli rol oynadı. Türkiye'nin proaktif siyaseti sonrasında Doğu Akdeniz'de tüm dengeler değişti. Rumların, softa meydan okumaları havada kaldı. İlgili devletler, Rumların oyununa geldiğini perde gerisinde görmeye başladı. Libya ile yapılan anlaşma ile birlikte Rumların aklı ile Doğu Akdeniz'de bir sonuç elde edilemeyeceği net olarak ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.
"AB, RUMLARA TOKAT ATMALI"
Avrupa Birliği'nin 'şımarık çocuğu' olarak Rumların, konuyu AB gündemine taşımak istediğine işaret eden Taçoy, "AB, eğer adil ve adaletli davranacaksa, birincisi Kıbrıslı Türklerin haklarına saygı gösterecek. Artık Rumların, yaptıkları şımarıklıklara bir son verecek. AB, Rumlara gereken tokadı atmaz ise gelecek endişe verici olur. Kimse kusura bakmasın, Türkiye'nin ve Kıbrıslı Türklerin haklarını yok sayarak atılacak adımlar karşısında her türlü seçenekle karşılık verileceği net olarak bilinmelidir. Mavi Vatan'da paylaşmak dışında bir seçenek yoktur, olmayacaktır da" uyarısı yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Astsubay Esma Çevik'e veda!
- KYK borçları silinecek mi? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama
- Başkan Erdoğan: Karar alma sürecim kesinlikle istişare kaynaklıdır
- Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırı davasında flaş gelişme
- İmamoğlu’nun İBB’den attığı mağdur işçi davayı kazandı
- Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
- KYK borçları silinecek mi? Erdoğan müjdeli haberi verdi
- Trabzonspor Tahkim Kurulu'na gidiyor!
- Ceren Özdemir'in ismi orada yaşatılacak
- FETÖ'den gözaltına alınan 10 astsubay itirafçı oldu
- Son dakika: KKTC'den flaş Başkan Erdoğan açıklaması ve AB'ye Rumlarla ilgili çağrı
- Son dakika: KYK borçları silinecek mi? Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama...
- Son dakika: Ünlü müzisyen Marie Fredriksson öldü
- Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi yakalandı
- Meşhur beyran çorbası nasıl yapılır? işte püf noktaları...
- Şehit Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın yürek yakan türküsü
- Son dakika: Bakan Berat Albayrak'tan Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Nobel Edebiyat Ödülü tepkisi
- Son dakika: Çekya'da hastaneye silahlı saldırı: Ölüler var...
- TürkAkım için geri sayım başladı! Başkan Erdoğan ve Putin açacak...
- Aziz Sancar'dan Peter Handke'ye Nobel tepkisi!
- Yerli otomobilde flaş gelişme! Görücüye çıkıyor, direksiyonda Başkan Erdoğan olacak...