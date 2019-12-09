Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yunt Nobel Ödül Töreni'ne katılmayacak
Son dakika haberine göre; 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Srebrenitsa'daki soykırımı reddeden Avusturyalı Peter Handke'ye verilmesi nedeniyle Türkiye, İsveç'te yarın yapılacak Nobel Ödül Töreni'ne katılmayacak.
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, Bosna Hersek'te yaşanan soykırımı inkar eden ve her fırsatta eski Sırp lider Slobodan Milosevic'e duyduğu hayranlığı dile getiren Avusturyalı yazar Peter Handke'den dolayı Nobel Ödül Töreni'ne katılmayacağını açıkladı.
Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen ve 10 Aralık'ta ödülünü İsveç Kralı Carl 16. Gustaf'dan almaya hazırlanan Avusturyalı yazar Peter Handke'ye bir tepki de Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt'tan geldi.
Yunt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ödül törenine davetli olduğunu ancak katılmayacağını kaydetti.
Arnavutluk'un Stockholm Büyükelçiliği de Bosnalı kurbanların yakınlarına destek için 10 Aralık'taki töreni boykot edeceğini ve törene katılmayacaklarını açıkladı.
İsveç devlet televizyonu SVT de Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesinden dolayı Türkiye'nin kınama yayımladığını hatırlattı, Türkiye Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabında yer alan İngilizce metni yayımladı.
*Türkiye Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt
HANDKE'NİN MİLOSEVİC HAYRANLIĞI
Uluslararası mahkemede savaş suçları ve soykırımdan yargılandığı sırada hayatını kaybeden eski Sırp lider Slobodan Milosevic'in büyük bir hayranı olan Handke, Kosova'da savaş devam ederken yayımlanan bir makalesinde de "Sırpları destekliyorsanız, ayağa kalkın." ifadesini kullanmıştı.
Saraybosna'daki Müslüman Boşnakların "kendi kendilerini öldürdüklerini ve suçu Sırplara attıklarını" savunan Handke, Sırpların Srebrenitsa'da soykırım yaptığına asla inanmadığını belirtmişti.
Handke, Milosevic'i cezaevinde ziyaret etmiş, onun lehine tanıklık etmek için girişimlerde bulunmuştu.
Milosevic'in 2006'daki cenazesine de katılan Handke, burada yaptığı konuşmada, "Yugoslavya için Sırbistan için Slobodan Milosevic için buradayım." demişti.
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