Şehit Astsubay Esma Çevik'e veda!

Şırnak'ın İdil ilçesinde, teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) Komutanı Esma Çevik son yolculuğuna uğurlandı.

"HİÇBİR ERKEĞİN YAPAMAYACAĞI ŞEYLERİ YAPTI ORADA"

Cenaze getirilmeden önce konuşan bir yakını, "Esma benim teyzemin torunu. O çok başarılı bir kızdı. Çok akıllıydı, çok cesurdu. Hiçbir erkeğin yapamayacağı şeyleri yaptı orada." dedi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Şehit Esma komutan için Bakırköy Ataköy 5. Kısım Camii'nde tören düzenlendi. Camii avlusuna kortej eşliğinde getirilen şehidin naaşı başında askerler nöbet tutttu.

BAKAN SOYLU DA KATILDI

Şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından defnedilecek. Şehit Esma komutan törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.