Şehit Astsubay Esma Çevik'e veda!
Şırnak'ta EYP'nin patlaması sonucu şehit olan iki askerlerden birinin kadın astsubay bomba imha uzmanı Esma Çevik olduğu ortaya çıkmıştı. Astsubay Esma Çevik, İstanbul'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Şırnak'ın İdil ilçesinde, teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) Komutanı Esma Çevik son yolculuğuna uğurlandı.
"HİÇBİR ERKEĞİN YAPAMAYACAĞI ŞEYLERİ YAPTI ORADA"
Cenaze getirilmeden önce konuşan bir yakını, "Esma benim teyzemin torunu. O çok başarılı bir kızdı. Çok akıllıydı, çok cesurdu. Hiçbir erkeğin yapamayacağı şeyleri yaptı orada." dedi.
TÖREN DÜZENLENDİ
Şehit Esma komutan için Bakırköy Ataköy 5. Kısım Camii'nde tören düzenlendi. Camii avlusuna kortej eşliğinde getirilen şehidin naaşı başında askerler nöbet tutttu.
BAKAN SOYLU DA KATILDI
Şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından defnedilecek. Şehit Esma komutan törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan: Karar alma sürecim kesinlikle istişare kaynaklıdır
- Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırı davasında flaş gelişme
- FETÖ'den gözaltına alınan 10 astsubay itirafçı oldu
- KKTC'den flaş Başkan Erdoğan açıklaması
- Trabzonspor Tahkim Kurulu'na gidiyor!
- İmamoğlu’nun İBB’den attığı mağdur işçi davayı kazandı
- Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
- KYK borçları silinecek mi? Erdoğan müjdeli haberi verdi
- KYK borçları silinecek mi? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama
- Ceren Özdemir'in ismi orada yaşatılacak
- Son dakika: KKTC'den flaş Başkan Erdoğan açıklaması ve AB'ye Rumlarla ilgili çağrı
- Son dakika: KYK borçları silinecek mi? Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama...
- Son dakika: Ünlü müzisyen Marie Fredriksson öldü
- Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi yakalandı
- Meşhur beyran çorbası nasıl yapılır? işte püf noktaları...
- Şehit Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın yürek yakan türküsü
- Son dakika: Bakan Berat Albayrak'tan Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Nobel Edebiyat Ödülü tepkisi
- Son dakika: Çekya'da hastaneye silahlı saldırı: Ölüler var...
- TürkAkım için geri sayım başladı! Başkan Erdoğan ve Putin açacak...
- Aziz Sancar'dan Peter Handke'ye Nobel tepkisi!
- Yerli otomobilde flaş gelişme! Görücüye çıkıyor, direksiyonda Başkan Erdoğan olacak...