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Şehit Astsubay Esma Çevik'e veda!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.12.2019 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019
ASTSUBAY ESMA ÇEVİK'E VEDA!

'ta EYP'nin patlaması sonucu şehit olan iki askerlerden birinin kadın astsubay bomba imha uzmanı olduğu ortaya çıkmıştı. , 'da düzenlenen törenle uğurlandı.

'ın İdil ilçesinde, teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) Komutanı uğurlandı.

"HİÇBİR ERKEĞİN YAPAMAYACAĞI ŞEYLERİ YAPTI ORADA"

Cenaze getirilmeden önce konuşan bir yakını, "Esma benim teyzemin torunu. O çok başarılı bir kızdı. Çok akıllıydı, çok cesurdu. Hiçbir erkeğin yapamayacağı şeyleri yaptı orada." dedi.

Şehit Astsubay Esma Çevik'e veda! ŞEHİT ASTSUBAY ESMA ÇEVİK'E VEDA!

TÖREN DÜZENLENDİ

Şehit Esma komutan için Bakırköy Ataköy 5. Kısım Camii'nde tören düzenlendi. Camii avlusuna kortej eşliğinde getirilen şehidin naaşı başında askerler nöbet tutttu.

BAKAN SOYLU DA KATILDI

Şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından defnedilecek. Şehit Esma komutan törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

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