AK Parti ve MHP’nin oy oranı yükseldi! İşte 2019 KONDA şirketinin son seçim anketi...

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) oylarını yüzde 52,9'a çıkarttı. KONDA şirketince yapılan son anket sonuçlarıyla, Cumhur İttifakı’nın oy oranını koruduğu da görüldü.

AK Parti ve MHP iktidar oylarını yüzde 52,9'a çıkardı. KONDA şirketince yapılan anketin sonuçları, Cumhur İttifakı'nın iktidar çoğunluğunu koruduğunu ortaya koydu. Anket, son yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında Başkan Erdoğan'a sunuldu.

Anket sonuçlarına göre, AK Parti'nin oyu yüzde 26.8, CHP'nin oyu yüzde 15.5, MHP'nin oyu yüzde 8.7, İYİ Parti'nin oyu ise yüzde 9.1 oldu. HDP'nin oy oranı yüzde 6, kararsız ve oy kullanmayan seçmenin oy oranı ise, yüzde 33 olarak belirlendi.

Kararsız ve oy kullanmayacağını söyleyen seçmenin partilere dağıtılması halinde, AK Parti'nin yüzde 40 ve MHP'nin yüzde 12.9 oy oranı ile iktidar oylarını yüzde 52.9'a çıkardığı hesaplandı.

CUMHUR İTTİFAKI İKTİDAR OYUNU KORUDU

Kararsızlar partilere dağılınca;



AK Parti: Yüzde 40

MHP: Yüzde 12,9

Cumhur İttifakı: 52,9

Ankette, 1 Kasım 2015, 24 Haziran 2018 ve 31 Mart 2019 oy oranları karşılaştırıldı. AK Parti, daha önce oy aldığı seçmenler arasında kararsızların arttığını tespit etti.

Vatandaşa, "Genel olarak Cumhurbaşkanlığı görevini yerine getirme şekli açısından Recep Tayyip Erdoğan'a ne not verirdiniz? sorusu da yöneltildi.

Başkan Erdoğan'ın bir önceki ankete göre karne notunda 1,5 puanlık bir artış gözlendi. Artışın Barış Pınarı Harekâtı ve sonrasında yaşanan siyasal ve diplomatik gelişmeler olabileceği ifade edildi.

Ayrıca her üç vatandaştan biri, "Suriye'ye yapılan Barış Pınarı Harekatı'nı gerekli buluyor. Ankete katılanlara Türkiye'nin dış politikada kiminle hareket etmesi gerektiği de soruldu.



Ankete göre, Türkiye toplumunun yüzde 29'u Müslüman ülkelerle, yüzde 20'si tek başına, yüzde 20'si de Türki Cumhuriyetler ile hareket etmesini istiyor. Toplumun yüzde 15'i AB, Yüzde 10'u Rusya ile yüzde 6'sı ise Amerika ile hareket edilmesi taraftarı.

"TÜRKİYE DIŞ POLİTİKADA KİMLE HAREKET ETMELİ?"

MÜSLÜMAN ÜLKELERLE: YÜZDE 29

TEK BAŞINA: YÜZDE 20

TÜRKİ CUMHURİYETLERLE: YÜZDE 20

AVRUPA BİRLİĞİ: YÜZDE 15

RUSYA: YÜZDE 10

ABD: YÜZDE 6