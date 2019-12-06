Son dakika: Yunanistan'dan skandal Libya kararı!
Giriş Tarihi: 06.12.2019 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019
Son dakika haberine göre Yunanistan, Türkiye ile Akdeniz mutabakatı sonrası Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı aldı.
Yunanistan'dan Libya hakkında skandal bir haber geldi. Yunanistan, Türkiye ile Akdeniz mutabakatı sonrası Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı aldı.
Türkiye ile UMH arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın imzalandığı bildirilmişti.
TÜRKİYE İLE LİBYA ARASINDA İMZALANAN "MÜNHASIR BÖLGE ANLAŞMASI" NE ANLAMA GELİYOR? TÜRKİYE HANGİ BÖLGELERDE SÖZ SAHİBİ OLDU?
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