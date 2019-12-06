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Son dakika: Yunanistan'dan skandal Libya kararı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.12.2019 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019
YUNANİSTAN'DAN SKANDAL KARAR!

Son dakika haberine göre , ile mutabakatı sonrası Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı aldı.

'dan hakkında skandal bir haber geldi. Yunanistan, ile mutabakatı sonrası Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı aldı.

Son dakika: Yunanistan'dan skandal Libya kararı! SON DAKİKA: YUNANİSTAN'DAN SKANDAL LİBYA KARARI!

Türkiye ile UMH arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın imzalandığı bildirilmişti.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan münhasır bölge anlaşması ne anlama geliyor? Türkiye hangi bölgelerde söz sahibi oldu? TÜRKİYE İLE LİBYA ARASINDA İMZALANAN "MÜNHASIR BÖLGE ANLAŞMASI" NE ANLAMA GELİYOR? TÜRKİYE HANGİ BÖLGELERDE SÖZ SAHİBİ OLDU?


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