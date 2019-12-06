Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Türkiye-Libya anlaşması hakkında flaş açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "NATO planlarında Türkiye taviz verdi yorumları doğru değil" dedi. Çavuşoğlu, "Yunanistan Başbakanı'na onlarla da anlaşma yaparız dedik. Biz bu bölgede işbirliğinden yanayız" ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'da Türk basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, "NATO planlarında Türkiye taviz verdi yorumları doğru değil" dedi.

Çavuşoğlu, "Yunanistan Başbakanı'na onlarla da anlaşma yaparız dedik. Biz bu bölgede işbirliğinden yanayız. Türkiye kendi haklarını korumak için bölgededir" ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bizim plan (YPG/PYD/PKK'nın tehdit olarak nitelendiği) yayımlanmadan onların planı da (Baltık) kesinlikle yayımlanmayacak" şeklinde konuştu.

Öte yadnan Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz'de) Rum kesimi hariç bölgedeki tüm ülkelerle ikili ve çok taraflı anlaşmalar yapabiliriz" dedi.



