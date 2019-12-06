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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Türkiye-Libya anlaşması hakkında flaş açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.12.2019 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019
BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN TÜRKİYE-LİBYA ANLAŞMASI HAKKINDA AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı , " planlarında taviz verdi yorumları doğru değil" dedi. Çavuşoğlu, "Yunanistan Başbakanı'na onlarla da anlaşma yaparız dedik. Biz bu bölgede işbirliğinden yanayız" ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı , İtalya'da Türk basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, " planlarında taviz verdi yorumları doğru değil" dedi.

Çavuşoğlu, "Yunanistan Başbakanı'na onlarla da anlaşma yaparız dedik. Biz bu bölgede işbirliğinden yanayız. Türkiye kendi haklarını korumak için bölgededir" ifadelerine yer verdi.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Türkiye-Libya anlaşması hakkında flaş açıklama BAKAN MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN TÜRKİYE-LİBYA ANLAŞMASI HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bizim plan (YPG/PYD/PKK'nın tehdit olarak nitelendiği) yayımlanmadan onların planı da (Baltık) kesinlikle yayımlanmayacak" şeklinde konuştu.

Öte yadnan Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz'de) Rum kesimi hariç bölgedeki tüm ülkelerle ikili ve çok taraflı anlaşmalar yapabiliriz" dedi.

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