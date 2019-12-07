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Dehşete düşüren detay! Katilin babası da katil çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.12.2019
DEHŞETE DÜŞÜREN DETAY!

’da üniversite öğrencisi ’i evinin önünde bıçaklayarak öldüren katil zanlısı ’un babası Hüseyin Arduç’un da, yıllar önce cinayet işlediği ortaya çıktı.

Katil zanlısı 'un babası Hüseyin Arduç'un iddiaya göre, 1989 yılında 'da kayınvalidesi ile bir kişiyi öldürdü. Cezaevinde yatan Hüseyin Arduç'un dışarı çıktıktan sonra ise ismi öğrenilmeyen akrabasınca öldürüldüğü öğrenildi. Babasının ölümünün ardından o yıllarda 5 yaşında olan Özgür Arduç ise, akrabaları tarafından yetimhaneye verildi.

2002 yılında 'ya gelerek Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı yurtlarda kalan Özgür Arduç'un hırsızlık yaptığı, 2005 yılının 6 Ağustos günü de, yolda yürüyen ortaokul öğrencisi Dinçer A.'yı bıçaklayarak yaraladığı belirtildi.

ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cezaevinden firar edip, Ordu'da hırsızlık yaparak karnını doyuran Özgür Arduç'un, olayında da kullandığı bıçak, üzerindeki mont ve diğer kıyafetleri de hırsızlıkla elde ettiği belirlendi. Savcılık, Özgür Arduç'un geçmişe yönelik işlediği hırsızlık ve diğer olayların araştırılması için de çok yönlü soruşturma başlattı.

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