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Ceren Özdemir'in katil zanlısı hakkında önemli gelişme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.12.2019 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019
CEREN ÖZDEMİR'İN KATİL ZANLISI HAKKINDA ÖNEMLİ GELİŞME

Son dakika haberi...'da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi 'in katil zanlısı , Yüksek Güvenlikli Cezaevine sevk edildi.

'da 'in katili 'un (35), Cezaevine götürülmesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

Ceren Özdemir'i evinin önünde bıçaklayarak öldüren ve çıkarıldığı mahkeme tarafından "canavarca hisle adam öldürmek ve iki polisi yaralamak" suçlarından tutuklanarak Perşembe Efirli F Tipi Cezaevine gönderilen Özgür Arduç, geceyi tek kişilik hücrede geçirdi.

Bu arada zanlının Şırnak'a nakledilmesiyle ilgili çalışma yapıldı. Daha sonra güvenlik gerekçesiyle Özgür Arduç, sabahın erken saatlerinde kara yolu ile Van'a götürülmek üzere yola çıkarıldı.

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