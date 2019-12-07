07 Aralık 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Milli Savunma Bakanlığı Bosna soykırımı canisi destekçisine ödül verilmesine tepki gösterdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.12.2019 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019
MSB'DEN MİLOSEVİÇ'E VERİLEN ÖDÜLE TEPKİ

, "’nün Bosna soykırımının canisi, masum Boşnak kardeşlerimizin katili, Miloseviç’in en büyük destekçisi ve soykırımın inkârcısı ’ye verilmesini en sert şekilde kınıyoruz." şeklinde bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "'nün Bosna soykırımının canisi, masum Boşnak kardeşlerimizin katili, Miloseviç'in en büyük destekçisi ve soykırımın inkârcısı 'ye verilmesini en sert şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Detaylar gelecek...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN