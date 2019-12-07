Milli Savunma Bakanlığı Bosna soykırımı canisi destekçisine ödül verilmesine tepki gösterdi

Milli Savunma Bakanlığı, "2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nün Bosna soykırımının canisi, masum Boşnak kardeşlerimizin katili, Miloseviç’in en büyük destekçisi ve soykırımın inkârcısı Peter Handke’ye verilmesini en sert şekilde kınıyoruz." şeklinde bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna soykırımının canisi, masum Boşnak kardeşlerimizin katili, Miloseviç'in en büyük destekçisi ve soykırımın inkârcısı Peter Handke'ye verilmesini en sert şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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