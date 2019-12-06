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Tüm Türkiye Ceren Özdemir'in doğum gününü kutladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.12.2019 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019
TÜM TÜRKİYE CEREN ÖZDEMİR'İN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLUYOR

Bugün 'da tarafından canice katledilen 'in ...Ceren Özdemir, "Doğum günümde beni unutmayın, hediye almayın, kutlayın yeter" demişti. Tüm 'in doğum gününü kutluyor...

'da hunharca bir sonucu hayatını kaybeden , öldürülmeseydi bugün 21'inci yaş gününü kutlayacaktı.

Tüm Türkiye Ceren Özdemir'in doğum gününü kutluyor TÜM TÜRKİYE CEREN ÖZDEMİR'İN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLUYOR

SOSYAL MEDYADAN DA KUTLANDI

Ceren Özdemir'in doğum gününde sosyal medyada binlerce takipçi, fotoğraflarının altına yorum yaparak, Ceren'i andı ve doğum gününü kutladı. #Unutmayacağız etiketine binlerce mesaj atıldı.

BİNLERCE YORUM GELDİ

3 Aralık günü Ordu'da cezaevi firarisi (35) tarafından evinin önünde bıçaklanarak hunharca katledilen Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in bugün . Ceren'in bugün doğum günü olması nedeniyle sosyal medyadaki hesabındaki fotoğraflara binlerce kişi yorum yaptı.

İyi ki doğdun Ceren Özdemir! İYİ Kİ DOĞDUN CEREN ÖZDEMİR!

"DOĞUM GÜNÜMDE BENİ UNUTMAYIN"

Ceren'in doğum gününü kutlayan binlerce kişi, cinayeti lanetleyerek Seni hiçbir zaman unutmayacağız mesajı verdi. Ceren'in bir yakın arkadaşı da 6 Aralık onun doğum günüydü. 'Doğum günümde beni unutmayın, hediye almayın, kutlayın yeter' demişti ifadelerini kullandı.

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