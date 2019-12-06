Tüm Türkiye Ceren Özdemir'in doğum gününü kutladı
Bugün Ordu'da Özgür Arduç tarafından canice katledilen Ceren Özdemir'in doğum günü...Ceren Özdemir, "Doğum günümde beni unutmayın, hediye almayın, kutlayın yeter" demişti. Tüm Türkiye Ceren'in doğum gününü kutluyor...
Ordu'da hunharca bir cinayet sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir, öldürülmeseydi bugün 21'inci yaş gününü kutlayacaktı.
SOSYAL MEDYADAN DA KUTLANDI
Ceren Özdemir'in doğum gününde sosyal medyada binlerce takipçi, fotoğraflarının altına yorum yaparak, Ceren'i andı ve doğum gününü kutladı. #Unutmayacağız etiketine binlerce mesaj atıldı.
BİNLERCE YORUM GELDİ
3 Aralık günü Ordu'da cezaevi firarisi Özgür Arduç (35) tarafından evinin önünde bıçaklanarak hunharca katledilen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in bugün doğum günü. Ceren'in bugün doğum günü olması nedeniyle sosyal medyadaki hesabındaki fotoğraflara binlerce kişi yorum yaptı.
"DOĞUM GÜNÜMDE BENİ UNUTMAYIN"
Ceren'in doğum gününü kutlayan binlerce kişi, cinayeti lanetleyerek Seni hiçbir zaman unutmayacağız mesajı verdi. Ceren'in bir yakın arkadaşı da 6 Aralık onun doğum günüydü. 'Doğum günümde beni unutmayın, hediye almayın, kutlayın yeter' demişti ifadelerini kullandı.
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