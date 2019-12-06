Bakan Gül: Açık cezaevleri ile ilgili bir çalışma yapılacak
Giriş Tarihi: 06.12.2019 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019
Son dakika haberine göre; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ordu'da evine girerken vahşice öldürülen Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunurken, "Zanlının açık cezaevine alınması soruşturuluyor" dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çağlayan Adliyesi'ndeki programının ardından açıklamalarda bulundu.
Ceren Özdemir'i evinin önünde bıçaklayarak öldüren ve çıkarıldığı mahkeme tarafından "canavarca hisle adam öldürmek ve iki polisi yaralamak" suçlarından tutuklanan Özgür Arduç ile ilgili Bakan Gül'den açıklama geldi.
Bakan Gül, "Açık cezaevleri ile ilgili bir çalışma yapılacak. Zanlının açık cezaevine alınması soruşturuluyor." dedi.
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