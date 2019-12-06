Ceren Özdemir'in katili Şırnak'a gönderildi

Ceren Özdemir'in 35 yaşındaki katili Özgür Arduç, tutuklanarak Ordu Cezaevine gönderilmişti. Alınan karar sonrası Ceren Özdemir'in katili güvenlik gerekçesiyle Şırnak Cezaevine gönderildi. Şırnak Cezaevi yönetiminin suçluyu kabul etmemesi üzerine katil Arduç Van'a gönderildi.

Ordu'da evinin bulunduğu apartmanın girişinde balerin Ceren Özdemir'i bı��aklayarak öldüren Özgür Arduç, tutuklanarak Ordu cezaevine gönderildi. Güvenlik gerekçesiyle katil Şırnak'taki bir cezaevine sevk edildi.

ŞIRNAK CEZAEVİ KABUL ETMEDİ

Şırnak Cezaevine gönderilen 35 yaşındaki Özgür Arduç, cezaevi yönetimi tarafından güvenlik nedeniyle kabul edilmedi. Şırnak Cezaevine alınmayan mahkum, Van'a gönderildi.

KATİL SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Cinayetin ardından Ordu Emniyet Müdürlüğü saldırganı yakalamak için harekete geçerek özel ekip kurdu. Ceren'in bale dersi verdiği kurstan eve kadar olan 2,5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek geldiği belirlendi. Polis, güzergahtaki ve olay yerindeki güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtlarını mercek altına aldı. Görüntülerden Ceren'in, evine yürüdüğü sırada gri renkte ve kapüşonlu mont giyen saldırgan tarafından takip edildiği ortaya çıktı.

GÜVENLİK İÇİN ŞIRNAK'A GÖNDERİLDİ

Polis, izini sürdüğü katil zanlısını otogar civarında yakaladı. Tanınmamak için siyah mont giyen saldırgan, kendisini yakalamak isteyen 2 polisi de bıçaklayarak, hafif şekilde yaraladı. Sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülen Arduç, suçunu itiraf etti. Arduç'un Ordu'da bir çocuğu bıçakladığı, cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı. Bir yıl sonra hırsızlık yaparken yakalanan ve tekrar konulduğu açık cezaevinden 1 Aralık'ta bir kez daha firar eden Özgür Arduç'un 3 gün sonra Ceren'i öldürdüğü ortaya çıktı. Tutuklanan Özgür Arduç, güvenlik gerekçesiyle Şırnak'taki bir cezaevine gönderildi.

BUGÜN CEREN'İN DOĞUM GÜNÜYDÜ

Ceren Özdemir, yaşasaydı bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı. Ölümü ile Türkiye'yi yasa boğan Ceren'den geriye arkadaşlarına bıraktığı 'Hediye almayın, ama doğum günümü unutmayın' mesajları kaldı. Sosyal medya hesaplarına binlerce takipçi, mesajlar atarak Ceren'in doğum gününü kutladı. Mesajlarda, 'Seni koruyamadık, bizi affet, doğum günün kutlu olsun', 'İyi ki doğdun melek yüzlü melek', 'İyi ki doğdun prenses' gibi ifadelere yer verildi.