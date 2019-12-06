06 Aralık 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Ceren Özdemir'in katili Şırnak'a gönderildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.12.2019 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019
CEREN ÖZDEMİR'İN KATİLİ O CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

'in 35 yaşındaki katili Özgür Arduç, tutuklanarak Ordu Cezaevine gönderilmişti. Alınan karar sonrası Ceren Özdemir'in katili güvenlik gerekçesiyle Şırnak Cezaevine gönderildi. Şırnak Cezaevi yönetiminin suçluyu kabul etmemesi üzerine katil Arduç Van'a gönderildi.

Ordu'da evinin bulunduğu apartmanın girişinde balerin 'i bı��aklayarak öldüren Özgür Arduç, tutuklanarak Ordu cezaevine gönderildi. Güvenlik gerekçesiyle katil Şırnak'taki bir cezaevine sevk edildi.

ŞIRNAK CEZAEVİ KABUL ETMEDİ

Şırnak Cezaevine gönderilen 35 yaşındaki Özgür Arduç, cezaevi yönetimi tarafından güvenlik nedeniyle kabul edilmedi. Şırnak Cezaevine alınmayan mahkum, Van'a gönderildi.

KATİL SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Cinayetin ardından Ordu Emniyet Müdürlüğü saldırganı yakalamak için harekete geçerek özel ekip kurdu. Ceren'in bale dersi verdiği kurstan eve kadar olan 2,5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek geldiği belirlendi. Polis, güzergahtaki ve olay yerindeki güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtlarını mercek altına aldı. Görüntülerden Ceren'in, evine yürüdüğü sırada gri renkte ve kapüşonlu mont giyen saldırgan tarafından takip edildiği ortaya çıktı.

Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un 4 sayfalık ifadesi kan dondurdu CEREN ÖZDEMİR'İ ÖLDÜREN ÖZGÜR ARDUÇ'UN 4 SAYFALIK İFADESİ KAN DONDURDU

GÜVENLİK İÇİN ŞIRNAK'A GÖNDERİLDİ

Polis, izini sürdüğü katil zanlısını otogar civarında yakaladı. Tanınmamak için siyah mont giyen saldırgan, kendisini yakalamak isteyen 2 polisi de bıçaklayarak, hafif şekilde yaraladı. Sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülen Arduç, suçunu itiraf etti. Arduç'un Ordu'da bir çocuğu bıçakladığı, cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı. Bir yıl sonra hırsızlık yaparken yakalanan ve tekrar konulduğu açık cezaevinden 1 Aralık'ta bir kez daha firar eden Özgür Arduç'un 3 gün sonra Ceren'i öldürdüğü ortaya çıktı. Tutuklanan Özgür Arduç, güvenlik gerekçesiyle Şırnak'taki bir cezaevine gönderildi.

Son dakika: İşte Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un yakalanmadan önceki görüntüsü... SON DAKİKA: İŞTE CEREN ÖZDEMİR'İN KATİLİ ÖZGÜR ARDUÇ'UN YAKALANMADAN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜSÜ...

BUGÜN CEREN'İN DOĞUM GÜNÜYDÜ

Ceren Özdemir, yaşasaydı bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı. Ölümü ile Türkiye'yi yasa boğan Ceren'den geriye arkadaşlarına bıraktığı 'Hediye almayın, ama doğum günümü unutmayın' mesajları kaldı. Sosyal medya hesaplarına binlerce takipçi, mesajlar atarak Ceren'in doğum gününü kutladı. Mesajlarda, 'Seni koruyamadık, bizi affet, doğum günün kutlu olsun', 'İyi ki doğdun melek yüzlü melek', 'İyi ki doğdun prenses' gibi ifadelere yer verildi.

İyi ki doğdun Ceren Özdemir! İYİ Kİ DOĞDUN CEREN ÖZDEMİR!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN