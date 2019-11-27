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Bakan Çavuşoğlu'ndan S-400 konusunda önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.11.2019 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019
BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN FLAŞ S-400 AÇIKLAMASI!

ile yapılan görüşmeleri ile ilgili konuşan , "Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz. Üretmediğimize göre bir yerden temin etmemiz gerekiyor. ABD'lilerle bu konu hakkında çok görüştük. Bir çalışma grubu oluşturalım bu grubun başını çeksin diye teklif ettik. ABD bu teklifimizi kabul etmedi. Biz Amerika ile bu konuyu konuşmaya devam ederiz ama dayatmacı bir üslubu kabul edemeyiz." dedi.

ile Somali Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Ahmed İsa Avad ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Dışişleri Çavuşoğlu, ile yapılan görüşmeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Mevlüt Çavuşoğlu, "Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz. ABD yaptığımız tekliflere 'Evet' demedi." ifadelerini kullandı.

"RUSYA'NIN TEKLİFİNİ EN UYGUN TEKLİF OLARAK GÖRDÜK"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz. Sınırda kalacak tek sistem İspanyolların Patriotlarıdır. Üretmediğimize göre bir yerden temin etmemiz gerekiyor. Müttefiklerimizden de alamadığımız için 'nın teklifini en uygun teklif olarak gördük." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan S-400 konusunda önemli açıklamalar BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN S-400 KONUSUNDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

"KONU GÜNDEME GELDİ"

, "ABD'lilerle bu konu hakkında çok görüştük. Bir çalışma grubu oluşturalım bu grubun başını çeksin diye teklif ettik. ABD bu teklifimizi kabul etmedi. Cumhurbaşkanımızın ABD ziyaretinde bu konu gündem geldi. net bir şekilde ifade etti. S-400 ve diğer alımlarımızda hiç kimsenin egemenlik alanımıza girmesine müsaade etmeyeceğini Cumhurbaşkanımız net bir şekilde söyledi." dedi.

"FARKLI DÜŞÜNÜYORUZ AMA KONUŞMAYA DEVAM EDELİM"

Çavuşoğlu, "ABD ile ilişkilerimizi zehirleyen konular var biri S-400. Mutabık kalmadık. Farklı düşünüyoruz ama konuşmaya devam edelim. Ama nasıl devam edelim ne yapacağız? Bizim yaptığımız öneri insanın aklına geliyor. 'de NATO Dışişleri Bakanları kapsamında Pompeo ile görüştük. Ağırlık S-400 ile ilgiliydi." diye konuştu.

DAYATMA RESTİ

Bakan Çavuşoğlu, "Biz Amerika ile bu konuyu konuşmaya devam ederiz ama dayatmacı bir üslubu kabul edemeyiz. 1 ya da 2 S-400 bataryası bizim için yetersiz, çünkü sınırlarımız çok geniş, daha fazla hava savunma sistemine ihtiyacımız var. Eğer Amerika garanti verebilecekse Patriot almak isteriz. Ama bunlar sözle olmaz. Diğer ülkelerden de pekala alabiliriz. Harekatımızı bahane ederek birçok ülke bize tedariği durdurmak istedi, biz ne yaptık, kendimiz üretmeye başladık. Türkiye egemen bir ülke, neden Amerika ve Rusya arasında kalalım? Her ikisiyle de ilişkilerimizi sağlıklı bir şekilde götürebiliriz. Türkiye kimsenin dayatmasıyla boyun eğecek bir ülke değil. Biz F-35'in de ortağıyız, üretim yapıyoruz. Uçağa ihtiyacımız olduğunda başka ülkelerden alabiliriz. Hem satmayacaksın hem almayacaksın diyeceksin, böyle tek taraflı bir dayatma yok." dedi.

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