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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: 3 PKK'lı terörist teslim oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.12.2019 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019
BAKANLIK DUYURDU! O PKK'LILAR TESLİM OLDU

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada "Kararlı ve başarılı operasyonlar sonucunda terör örgütü ’da çözülmeler devam ediyor. ’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist daha ’de güvenlik güçlerimize teslim oldu." denildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada "Kararlı ve başarılı operasyonlar sonucunda terör örgütü 'da çözülmeler devam ediyor. 'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha 'de güvenlik güçlerimize teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

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