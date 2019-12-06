Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: 3 PKK'lı terörist teslim oldu
Giriş Tarihi: 06.12.2019 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada "Kararlı ve başarılı operasyonlar sonucunda terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist daha Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu." denildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada "Kararlı ve başarılı operasyonlar sonucunda terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu." ifadelerine yer verildi.
Detaylar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Ceren Özdemir'in katilinin 4 sayfalık ifadesi kan dondurdu
- HDP'li 3 belediye başkanına terör gözaltısı!
- Bakan Ziya Selçuk duyurdu: Kurslar açacağız
- İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeler
- Ankara'da ağaç katliamı
- CHP hapishanesi! Baskı, zulüm, eziyet...
- TSK'da dev FETÖ operasyonu!
- İzmir merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu
- İşte dünya tarihini değiştiren harita
- Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
Daha Fazla Gör
- Ankara'da "heykel için ağaçlar katledildi" iddiası
- Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: 3 PKK'lı terörist teslim oldu
- Marmaris'te endişelendiren görüntü! Deniz suyu çekildi, adacıklar oluştu
- Son dakika: Van'ın Muradiye, Özalp ve Başkale belediye başkanları gözaltında
- Beşiktaş'ta şüpheli ölüm! Sokakta cansız bedeni bulundu
- Sağlık Bakanlığı 7 bin 525 personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı hemşire alımı başvuru şartları nelerdir?
- Jandarma uzman erbaş alımı 4. grup çağrısı yapıldı mı? Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman?
- 5 Aralık Masterchef Türkiye’de dokunulmazlık kim kazandı? Masterchef Türkiye eleme adayları kim?
- Masterchef Güzide’nin evi nerede? Masterchef Güzide’nin eşi kimdir, ne iş yapıyor?
- 6 Aralık Cuma Kahramanmaraş’ta yarın okullar tatil mi? Kahramanmaraş kar tatili hangi ilçelerde?
- Bir Zamanlar Çukurova 47. bölüm tek parça izle! Çukurova 47. bölüm izle! - ATV
- Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 6 Aralık Kayseri kar tatili var mı? Kayseri Valiliği…