Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: 3 PKK'lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada "Kararlı ve başarılı operasyonlar sonucunda terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist daha Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu." denildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada "Kararlı ve başarılı operasyonlar sonucunda terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu." ifadelerine yer verildi.



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