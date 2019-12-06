Başkan Erdoğan, AB Komisyon Başkan Yardımcısı Johansson'u kabul etti
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı ve İçişlerinden sorumlu komisyon üyesi olan Ylva Johansson'u kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3-4 Aralık'ta NATO liderler zirvesi için gittiği Londra'da yürüttüğü diploması trafiğinin ardından dün gece saatlerinde yurda dönüş yaptı. Başkan Erdoğan bugün de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Başkan Erdoğan, göreve yeni gelen Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı ve İçişlerinden sorumlu komisyon üyesi olan Ylva Johansson'u kabul etti.
Erdoğan'ın gerçekleştirdiği kabulde Suriye başta olmak üzere mülteciler, göç, terörle mücadelede iş birliği gibi önemli konuların ele alınması bekleniyor.
ÖNCESİNDE OKTAY İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, bir saat sürdü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Schinas'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.
ÖNEMLİ KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ
Kabulde, Türkiye-AB ilişkileri, Suriyeli mülteciler, göç, terörle mücadelede iş birliği, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Schinas'ın heyetinde AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger de yer aldı.
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