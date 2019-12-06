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Başkan Erdoğan, AB Komisyon Başkan Yardımcısı Johansson'u kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.12.2019 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ KABUL!

Son dakika haberi... Başkan , Başkan Yardımcısı ve İçişlerinden sorumlu komisyon üyesi olan 'u kabul etti.

Başkan , 3-4 Aralık'ta liderler zirvesi için gittiği 'da yürüttüğü diploması trafiğinin ardından dün gece saatlerinde yurda dönüş yaptı. Başkan Erdoğan bugün de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Başkan Erdoğan, göreve yeni gelen Başkan Yardımcısı ve İçişlerinden sorumlu komisyon üyesi olan 'u kabul etti.

Erdoğan'ın gerçekleştirdiği kabulde başta olmak üzere mülteciler, göç, terörle mücadelede iş birliği gibi önemli konuların ele alınması bekleniyor.

ÖNCESİNDE OKTAY İLE GÖRÜŞTÜ

Fuat Oktay, Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, bir saat sürdü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Schinas'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

ÖNEMLİ KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ

Kabulde, -AB ilişkileri, Suriyeli mülteciler, göç, terörle mücadelede iş birliği, 'deki gelişmeler konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Schinas'ın heyetinde AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger de yer aldı.

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