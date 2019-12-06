Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Real Madrid açıklaması
Kültür ve Turizm Bakanlığı, La Liga devi Real Madrid ile sponsorluk anlaşması yapıldığına dair çıkan haberleri yalanladı. Açıklamada "Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımız ile Real Madrid arasında herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmamıştır" ifadeleri yer aldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, La Liga devi Real Madrid ile sponsorluk anlaşması yapıldığına dair çıkan haberleri yalanladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, La Liga devi Real Madrid ile sponsorluk anlaşması yapıldığına dair çıkan haberleri yalanladı.
İşte yapılan resmi açıklama:
Kültür ve Turizm Bakanlığının İspanyol futbol kulübü Real Madrid'e sponsor olduğu yönünde bazı basın yayın organlarında yayınlanan haberler üzerine açıklama yapılması gereği hissedilmiştir.
Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımız ile Real Madrid arasında herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmamıştır
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu
- Başkan Erdoğan'dan önemli kabul!
- Terör örgütü PKK'nın bir yalanı daha ortaya çıktı
- BAE ve Esad rejimi Türkiye düşmanlığında birleşti!
- İtirafçı 19 'mahrem imam' 300 FETÖ'cünün ismini verdi
- Bakan Çavuşoğlu'ndan Türkiye-Libya anlaşması hakkında açıklama
- Lübnan'dan Türkiye'ye yardım çağrısı
- Zaferlerin perde arkası! Ezber bozan hamleler
- Ceren Özdemir'in katil zanlısı hakkında önemli gelişme
- Bakan Kurum: Süreç 1 Ocak itibarıyla başlayacak
- Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Türkiye-Libya anlaşması hakkında flaş açıklama
- Ceren Özdemir'i arkadaşı Ayşegül Türkmen Akkaş anlattı! Gözyaşları sel oldu... Üniversiteden "Ceren Özdemir" kararı
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün zirvesinden A Haber'in özel görüntüleri
- Son dakika: Yunanistan'dan skandal Libya kararı!
- Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli'den hayvan ithalatı hakkında flaş açıklama
- Ceren Özdemir'in annesi Güfer Özdemir'den duygulandıran sözler
- ABD’de silahlı soygun girişimi: 4 ölü! İşte çatışma anı videosu...
- Putin'den flaş açıklama: ABD ile koşulsuz anlaşmaya hazırız
- Ankara'da "heykel için ağaçlar katledildi" iddiası
- Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: 3 PKK'lı terörist teslim oldu
- Marmaris'te endişelendiren görüntü! Deniz suyu çekildi, adacıklar oluştu
- Son dakika: Van'ın Muradiye, Özalp ve Başkale belediye başkanları gözaltında