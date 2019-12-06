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Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Real Madrid açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.12.2019
BAKANLIKTAN REAL MADRİD AÇIKLAMASI

Kültür ve , devi ile sponsorluk anlaşması yapıldığına dair çıkan haberleri yalanladı. Açıklamada "Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımız ile Real Madrid arasında herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmamıştır" ifadeleri yer aldı.

Kültür ve , devi ile sponsorluk anlaşması yapıldığına dair çıkan haberleri yalanladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, La Liga devi Real Madrid ile sponsorluk anlaşması yapıldığına dair çıkan haberleri yalanladı.

İşte yapılan resmi açıklama:

Kültür ve Turizm Bakanlığının İspanyol futbol kulübü Real Madrid'e sponsor olduğu yönünde bazı basın yayın organlarında yayınlanan haberler üzerine açıklama yapılması gereği hissedilmiştir.

Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımız ile Real Madrid arasında herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmamıştır

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