İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Asılsız ihbarın 250 TL cezası var
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Asılsız ihbarlara karşı ceza uygulamasına da başladık. Valiliklerimiz tarafından 250 lira ceza kesilmektedir ancak mesele ceza tahsil etmek değil hayat kurtarmaktır." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ağrı'da sabahtan beri yürüyen bir operasyon var. Başka bir yerden aldığımız bilgiyi değerlendirerek emniyet ile Jandarma Komutanlığımızın düzenlediği operasyonla 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Bunların hepsi kendine ait oluşturulan hakikaten gelişmiş takip yöntemleri, izleme yöntemleri, en önemlisi de analiz yöntemleriyle gerçekleşmektedir." ifadelerini kullandı.
"3 HAİN ETKİSİZ"
Süleyman Soylu, "Ağrı'da sabahtan beri yürüyen bir operasyon var. Başka bir yerden aldığımız bilgiyi değerlendirerek emniyet ile Jandarma Komutanlığımızın düzenlediği operasyonla 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Bunların hepsi kendine ait oluşturulan hakikaten gelişmiş takip yöntemleri, izleme yöntemleri, en önemlisi de analiz yöntemleriyle gerçekleşmektedir." diye konuştu.
"AYIPTIR"
Bakan Soylu, "1 Ocak-30 Kasım 2019 arasında 44 ildeki yeni nesil 112 çağrı merkezlerimize gelen toplam çağrı sayısı 39 milyon 216 bin 435'tir. Bu ihbarların yüzde 68'i yani 26 milyon 270 bini asılsız ihbardır. Ayıp ya... 12 milyon 496 bini de gerçek ihbardır. Biz bunu düzeltebiliriz." dedi.
ASILSIZ İHBARIN CEZASI 250 TL'DİR
Soylu, "Asılsız ihbarlara karşı ceza uygulamasına da başladık. Valiliklerimiz tarafından 250 lira ceza kesilmektedir ancak mesele ceza tahsil etmek değil hayat kurtarmaktır." sözlerine yer verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Ankara'da ağaç katliamı
- Kıran-5'de flaş baskın: 1 ton esrar...
- Milyonlarca insanı ilgilendiriyor! Para cezası kesildi
- Bakan Gül: Açık cezaevleri ile ilgili bir çalışma yapılacak
- Tüm Türkiye Ceren Özdemir'in doğum gününü kutluyor
- Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
- TSK'da dev FETÖ operasyonu!
- CHP hapishanesi! Baskı, zulüm, eziyet...
- Bakanlık duyurdu! O PKK'lılar teslim oldu
- Ceren Özdemir'in katili o cezaevine gönderildi
- ABD’de silahlı soygun girişimi: 4 ölü! İşte çatışma anı videosu...
- Putin'den flaş açıklama: ABD ile koşulsuz anlaşmaya hazırız
- Ankara'da "heykel için ağaçlar katledildi" iddiası
- Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: 3 PKK'lı terörist teslim oldu
- Marmaris'te endişelendiren görüntü! Deniz suyu çekildi, adacıklar oluştu
- Son dakika: Van'ın Muradiye, Özalp ve Başkale belediye başkanları gözaltında
- Beşiktaş'ta şüpheli ölüm! Sokakta cansız bedeni bulundu
- Sağlık Bakanlığı 7 bin 525 personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı hemşire alımı başvuru şartları nelerdir?
- Jandarma uzman erbaş alımı 4. grup çağrısı yapıldı mı? Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman?
- 5 Aralık Masterchef Türkiye’de dokunulmazlık kim kazandı? Masterchef Türkiye eleme adayları kim?
- Masterchef Güzide’nin evi nerede? Masterchef Güzide’nin eşi kimdir, ne iş yapıyor?
- 6 Aralık Cuma Kahramanmaraş’ta yarın okullar tatil mi? Kahramanmaraş kar tatili hangi ilçelerde?