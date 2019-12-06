İtirafçı 19 'mahrem imam' 300 FETÖ'cünün ismini verdi
Konya merkezli 26 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 28 zanlıdan 2'si tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 19 şüphelinin "mahrem imamlık" yaptıkları öne sürülen ve daha önce tespit edilememiş yaklaşık 300 FETÖ üyesinin ismini verdiği öğrenildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt mensubu askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda belirlenen 50 şüpheliden 3'ü daha yakalandı.
Böylece gözaltına alınanların sayısı 28'e yükseldi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen 19 şüpheli ile diğer 7 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
300 FETÖ ÜYESİNİN İSMİNİ VERDİLER
Öte yandan, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 19 şüphelinin, "molla, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü" pozisyonlarında "mahrem imamlık" yaptıkları öne sürülen ve daha önce tespit edilememiş yaklaşık 300 FETÖ üyesinin ismini verdiği öğrenildi.
OPERASYON
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 26 Kasım'da örgütün TSK'nin içine yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 50 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 26 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, şüphelilerden 25'i gözaltına alınmıştı.
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