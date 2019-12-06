Dışişleri Bakanlığı: Güvenli bölgeyi teröristlerden temizleyene kadar Suriye'den çıkmayacağız
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Rusya ve ABD ile sağlanan mutabakatlarda taahhütler yerine getirilmezse Barış Pınarı Harekatı'nı sürdürme hakkımızı saklı tutuyoruz. Güvenli bölgeyi teröristlerden temizleyene kadar Suriye'den çıkmayacağız." dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Suriye'de verilen taahhütler yerine getirilmediği takdirde barış harekatını başlatma hakkımızı saklı tutuyoruz. Suriye teröristlerden arınana kadar Suriye'den çıkmayacağız. Bugüne kadar Suriye'de terörden temizlediğimiz bölgelere 370 bin Suriyeli gönüllü geri döndü." açıklamasında bulundu.
Aksoy, "Irak'taki gelişmeleri endişe ile takip ediyoruz. Mevcut tahribatın çözülmesi için biran önce yeni hükümetin kurulması gerekiyor." dedi.
Aksoy, Türkiye'nin DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ele geçirilmesinde anahtar rol oynağını kaydetti.
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