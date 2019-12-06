06 Aralık 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Dışişleri Bakanlığı: Güvenli bölgeyi teröristlerden temizleyene kadar Suriye'den çıkmayacağız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.12.2019 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019
TÜRKİYE'DEN MESAJ: O ANA KADAR BÖLGEDEN ÇIKMIYORUZ

Sözcüsü Hami Aksoy, " ve ABD ile sağlanan mutabakatlarda taahhütler yerine getirilmezse Barış Pınarı Harekatı'nı sürdürme hakkımızı saklı tutuyoruz. teröristlerden temizleyene kadar 'den çıkmayacağız." dedi.

Sözcüsü Hami Aksoy, "'de verilen taahhütler yerine getirilmediği takdirde barış harekatını başlatma hakkımızı saklı tutuyoruz. Suriye teröristlerden arınana kadar Suriye'den çıkmayacağız. Bugüne kadar Suriye'de terörden temizlediğimiz bölgelere 370 bin Suriyeli gönüllü geri döndü." açıklamasında bulundu.

Aksoy, "Irak'taki gelişmeleri endişe ile takip ediyoruz. Mevcut tahribatın çözülmesi için biran önce yeni hükümetin kurulması gerekiyor." dedi.

Aksoy, Türkiye'nin DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ele geçirilmesinde anahtar rol oynağını kaydetti.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Türkiye-Libya anlaşması hakkında flaş açıklama BAKAN MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN TÜRKİYE-LİBYA ANLAŞMASI HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMA

Türkiye ile Libya arasında imzalanan münhasır bölge anlaşması ne anlama geliyor? Türkiye hangi bölgelerde söz sahibi oldu? TÜRKİYE İLE LİBYA ARASINDA İMZALANAN "MÜNHASIR BÖLGE ANLAŞMASI" NE ANLAMA GELİYOR? TÜRKİYE HANGİ BÖLGELERDE SÖZ SAHİBİ OLDU?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN