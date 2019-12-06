Yargıtay, FETÖ'cü hain general ve yarbayın cezasını onadı
Yargıtay, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gaziantep'te tutuklanan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan 5. Zırhlı Tugay komutanı tuğgeneral Murat Soysal'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.
Yargıtay, Gaziantep'teki darbe davasında, eski 5. Zırhlı Tugay komutanı tuğgeneral Murat Soysal'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.
CEZASI ONANDI
Yargıtay, Gaziantep'teki darbe davasında, eski Kurmay Başkanı yarbay Hakan Çınar'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.
DAVANIN GEÇMİŞİ
Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, 21 Mayıs 2018'de dönemin Tugay Komutanı eski Tuğgeneral Murat Soysal ile Kurmay Başkanı eski Yarbay Hakan Çınar'a 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, eski Yarbay Metin Gültekin'e ise 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 'devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme' suçlarından 18 yıl 9 ay ceza verilmişti.
Eski Astsubay Osman Tuttu'ya ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilerek tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiş, tutuksuz sanıklar Alparslan Kahraman, İlhan Kayadibi ve Mesut Dündar hakkında beraat kararı verilmişti.
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