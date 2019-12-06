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Ankara'da teslim olan PKK’lıdan suikast keşfi itirafı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.12.2019
SUİKAST İTİRAFI! HEDEFTE İKİ BAKAN VARDI

'da polise teslim olarak tutuklanan 'lı terörist S.B. hakkında 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan iddianame düzenlendi. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre S.B., terör örgütü PKK adına bombalama eylemleri yaptığını, örgüt tarafından ve 'a amaçlı keşif yapması için Ankara'ya gönderildiğini söyledi.

S.B. adlı terörist, bir süre önce Başkent'te polise teslim oldu ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet Savcısı Yarcan Mutlu tarafından yürütülen soruşturma dosyasına giren bilgilere göre polise teslim olan S.B., örgüt tarafından ve 'a için keşif yapması için 'ya gönderildiğini söyledi.

SUİKAST İÇİN ANKARA'YA GELMİŞ

S.B., kod adını verdiği örgüt yöneticisi tarafından görevlendirildiğini, önce 'a giderek iki örgüt üyesiyle görüştüğünü, ardından da Ankara'ya geldiğini anlattı. Örgüt yöneticisinin Soylu ve Akar'a yönelik suikast için keşif yapmasını istediğini, bunları yapamazsa eylem için askeri bölgelerde keşif yapması talimatı aldığını belirtti.

DAĞ KADROSUNDAN OLDUKLARI...

Savcılık ifadesinde 'nde bazı jandarma karakollarına yönelik bombalama eylemleri için de bomba düzeneği hazırladığını itiraf eden şüphelinin, örgütün dağ kadrosundan olduğu tespitinin yapıldığı belirtildi. Şüphelinin verdiği ifadeler doğrultusunda İstanbul'da görüştüğünü söylediği 2 kişi de gözaltına alınarak, Ankara'ya getirildi.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Bu kişilerin, S.B.'yi tanımadıkları, anlattıklarıyla ilgili bilgilerinin olmadığını söyledikleri bildirildi. S.B. hakkında 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan, diğer iki şüpheli hakkında da 'örgütü üyeliği' suçlamasıyla iddianame düzenlendi.

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