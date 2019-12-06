İhsan Özkes Ahmet Davutoğlu'nun parti kurma girişiminden istifa etti
CHP'li müftü İhsan Özkes, parti kurma çabası içindeki Ahmet Davutoğlu'nun kurucular kurulundan ayrıldı. İstifasını açıklayan Özkes, "Gördüğüm lüzum üzerine kurucular arasında yer almama kararımı zatıalileri ile paylaştım" ifadelerini kullandı.
Parti kurma hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu'nun kurucular kurulunda yer alan eski CHP'li müftü İhsan Özkes ayrıldığını açıkladı.
Eski milletvekili İhsan Özkes Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucuları arasında olmayacağını duyurdu.
Özkes, "Eski Başbakanlardan Sayın Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucuları arasında idim. Ancak gördüğüm lüzum üzerine kurucular arasında yer almama kararımı Zatıalileri ile paylaştım" dedi.
ÜSKÜDAR'DA SEÇİLEMEMİŞTİ
Bir dönem Üsküdar Müftülüğü de yapan ve 2014 yerel seçimlerinde CHP'nin Üsküdar Belediye Başkanı adayı olan İhsan Özkes, seçilemeyince milletvekili olarak Meclis'e girmişti.
Özkes CHP'den istifa etttikten sonra adı bir dönem MHP ile anılsa da hiçbir partiye üye olmamıştı.
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