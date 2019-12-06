Ceren Özdemir’in katili Özgür Arduç’un 14 yıl önce bıçakladığı çocuğun babası konuştu
Giriş Tarihi: 06.12.2019 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019
Ceren Özdemir'i canice katleden Özgür Arduç'un 14 yıl önce Dinçer Akçevre'yi 10 yerinden bıçakladığı ve Akçevre'nin hastanede gördüğü uzun tedavinin ardından hayatta kaldığı öğrenilmiş. Dinçer Akçevre'nin babası Ahmet Akçevre o dönem yaşadıklarını anlattı. Olayın üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen oğlunun hala travmayı atlatamadığını söyleyen Akçevre, "Oğlum o zaman 12-13 yaşındaydı. Oğlumu ekmek bıçağı ile sırtından, karnından başka bölgelerinden bıçakladı. 7 saat ameliyatta, 20 gün hastanede kaldı. Uçakla İstanbul'dan kan getirttim. O günden bu yana travmayı atlatamadı" dedi.
Ordu'da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren ve ifadesi kan donduran katil zanlısının 14 yıl önce 21 yaşındayken bıçakladığı Dinçer Akçevre'nin babası Ahmet Akçevre, "Çocuğumu 10 yerinden bıçakladı. 10 gün hastanede yattı, 7 saat ameliyathanede kaldı. İstanbul'dan uçakla kan getirttim ve onu yaşamasını sağladık" dedi.
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