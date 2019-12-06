06 Aralık 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Ceren Özdemir’in katili Özgür Arduç’un 14 yıl önce bıçakladığı çocuğun babası konuştu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.12.2019 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019
CEREN ÖZDEMİR’İN KATİLİ ÖZGÜR ARDUÇ’UN 14 YIL ÖNCE BIÇAKLADIĞI ÇOCUĞUN BABASI KONUŞTU

'i canice katleden 'un 14 yıl önce 'yi 10 yerinden bıçakladığı ve Akçevre'nin hastanede gördüğü uzun tedavinin ardından hayatta kaldığı öğrenilmiş. Dinçer Akçevre'nin babası Ahmet Akçevre o dönem yaşadıklarını anlattı. Olayın üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen oğlunun hala travmayı atlatamadığını söyleyen Akçevre, "Oğlum o zaman 12-13 yaşındaydı. Oğlumu ekmek bıçağı ile sırtından, karnından başka bölgelerinden bıçakladı. 7 saat ameliyatta, 20 gün hastanede kaldı. Uçakla İstanbul'dan kan getirttim. O günden bu yana travmayı atlatamadı" dedi.

Ordu'da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan 'i bıçaklayarak öldüren ve ifadesi kan donduran katil zanlısının 14 yıl önce 21 yaşındayken bıçakladığı 'nin babası Ahmet Akçevre, "Çocuğumu 10 yerinden bıçakladı. 10 gün hastanede yattı, 7 saat ameliyathanede kaldı. İstanbul'dan uçakla kan getirttim ve onu yaşamasını sağladık" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN