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Ceren Özdemir'i arkadaşı Ayşegül Türkmen Akkaş anlattı! Gözyaşları sel oldu... Üniversiteden "Ceren Özdemir" kararı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.12.2019 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019
CEREN'İ OKULDAN ARKADAŞI ANLATTI! GÖZYAŞLARI SEL OLDU...

Ordu’da üniversite öğrencisi 'i vahşice katleden Özgür Arduç tutuklandı. Ceren yaşasaydı bugün 21. yaş gününü kutlayacaktı. Hem soruşturmayla ilgili ayrıntılarını hem de bugün yaşananları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan Ordu'dan aktardı. Öte yandan Ceren Özdemir’in Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nden arkadaşı , Ceren ile anılarını anlattı. Üniversitede Ceren Özdemir'i anma töreni düzenlendi. Okuduğu fakültede bir sınıfa Ceren’in adının verileceği açıklandı.

'in sınıfında sıraların üzerine kırmızı karanfiller konuldu. Ceren'in kaybının şokunu yaşayan ve hepsi siyah giyinen arkadaşları sınıfta gözyaşı döktü.



Sınıf arkadaşları, "Bugün aynı zamanda doğum günü. Ona bugün için bir sürpriz yapacaktık. Bungalov evlerde kutlayacaktık. Bütün sınıf çok acılı. Bunu ifade etmek çok zor. Ceren burada herkesin hayatına dokundu. Böyle bir insanın bu şekilde ölmesini kabullenemiyoruz. Bu saatten sonra tek bir amacımız var Ceren'in adını mesleğimizin her anında yaşatmak" dedi.

Sınıf arkadaşları, "Bugün aynı zamanda doğum günü. Ona bugün için bir sürpriz yapacaktık. Bungalov evlerde kutlayacaktık. Bütün sınıf çok acılı. Bunu ifade etmek çok zor. Ceren burada herkesin hayatına dokundu. Böyle bir insanın bu şekilde ölmesini kabullenemiyoruz. Bu saatten sonra tek bir amacımız var Ceren'in adını mesleğimizin her anında yaşatmak" dedi.

Ceren Özdemir'i arkadaşı Ayşegül Türkmen Akkaş anlattı! Gözyaşları sel oldu... CEREN ÖZDEMİR'İ ARKADAŞI AYŞEGÜL TÜRKMEN AKKAŞ ANLATTI! GÖZYAŞLARI SEL OLDU...

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan bir konuşma yaptı.

Rektör Akdoğan, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde bir müzik sınıfına Ceren'in adının verileceğini söyledi.

Arkadaşları Ceren'in çok sevdiği 'You raise me up' adlı parçayı sınıfta hep bir ağızdan söyledi.

Ceren'in sırasına arkadaşları ve üniversite görevlileri karanfil bıraktı.

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