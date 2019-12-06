Ceren Özdemir'i arkadaşı Ayşegül Türkmen Akkaş anlattı! Gözyaşları sel oldu... Üniversiteden "Ceren Özdemir" kararı
Ordu’da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i vahşice katleden Özgür Arduç tutuklandı. Ceren yaşasaydı bugün 21. yaş gününü kutlayacaktı. Hem soruşturmayla ilgili ayrıntılarını hem de bugün yaşananları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan Ordu'dan aktardı. Öte yandan Ceren Özdemir’in Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nden arkadaşı Ayşegül Türkmen Akkaş, Ceren ile anılarını anlattı. Üniversitede Ceren Özdemir'i anma töreni düzenlendi. Okuduğu fakültede bir sınıfa Ceren’in adının verileceği açıklandı.Ceren Özdemir'in sınıfında sıraların üzerine kırmızı karanfiller konuldu. Ceren'in kaybının şokunu yaşayan ve hepsi siyah giyinen arkadaşları sınıfta gözyaşı döktü.
Sınıf arkadaşları, "Bugün aynı zamanda doğum günü. Ona bugün için bir sürpriz yapacaktık. Bungalov evlerde kutlayacaktık. Bütün sınıf çok acılı. Bunu ifade etmek çok zor. Ceren burada herkesin hayatına dokundu. Böyle bir insanın bu şekilde ölmesini kabullenemiyoruz. Bu saatten sonra tek bir amacımız var Ceren'in adını mesleğimizin her anında yaşatmak" dedi.
Sınıf arkadaşları, "Bugün aynı zamanda doğum günü. Ona bugün için bir sürpriz yapacaktık. Bungalov evlerde kutlayacaktık. Bütün sınıf çok acılı. Bunu ifade etmek çok zor. Ceren burada herkesin hayatına dokundu. Böyle bir insanın bu şekilde ölmesini kabullenemiyoruz. Bu saatten sonra tek bir amacımız var Ceren'in adını mesleğimizin her anında yaşatmak" dedi.
Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan bir konuşma yaptı.
Rektör Akdoğan, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde bir müzik sınıfına Ceren'in adının verileceğini söyledi.
Arkadaşları Ceren'in çok sevdiği 'You raise me up' adlı parçayı sınıfta hep bir ağızdan söyledi.
Ceren'in sırasına arkadaşları ve üniversite görevlileri karanfil bıraktı.
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