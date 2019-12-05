Son dakika: Bakan Soylu'dan Ceren Özdemir'in katili hakkında flaş açıklama
Son dakika haberine göre; Ordu'da balerin Ceren Özdemir'i takip ederek evinin girişinde vahşice bıçaklayarak katleden katil zanlısı Özgür Arduç hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. Soylu, "Cezaevinden firar etmiş, bir cani ile karşı karşıyayız." dedi.
Ordu'da Ceren Özdemir'i takip ederek evinin girişinde vahşice bıçaklayarak katleden katil zanlısı Özgür Arduç hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi.
Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:
"Soruşturma devam ediyor. Söyledikleri ne kadar doğru soruşturmada ortaya çıkacak. Şu ana kadar yapılan tespitlerde tanışıklıkları söz konusu değil.
Kanun kaçağı olduğu konusundaki duyurular ifade ediliyor. Her firarinin cinayet işleyebileceğine yönelik bilgimiz söz konusu değil. Elinde bıçak olup hiç tanımadığı insanı katledebilecek bir caniyle karşı karşıyayız. Açık cezaevinden firar etmiş ve bunu cinayete döndürmüş bir caniyle karşı karşıyayız.
Bizim görevimiz bu tip firari olaylar sonrası yerine iade edebilmek. Bulduğumuz oluyor, bulamadığımız oluyor. Teknik takip yapmak zorundasınız. Kaçmak isteyen, firari olduğunu bilip yakalanmak istemeyenlerle ilgili çaba sarf ediyoruz. Türkiye'nin güvenlik endişesiyle karşı karşıya kaldığını göstermez. İki günlük firarinin bulunamamasındaki sorumluluk nedir, değerlendiriyoruz."
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