Ankara'da DEAŞ operasyonu!
Giriş Tarihi: 05.12.2019 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019
c ve Irak'taki çatışma bölgeleriyle irtibatı belirlenerek gözaltı kararı verilen DEAŞ üyesi 12 yabancı uyrukludan 7'si Ankara'da gözaltına alındı.Suriye ve Irak'taki çatışma bölgeleriyle irtibatı belirlenerek gözaltı kararı verilen DEAŞ üyesi 12 yabancı uyrukludan 7'si Ankara'da gözaltına alındı.
Detaylar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Sarallar operasyonunda flaş gelişme!
- Kılıçdaroğlu'nu susturacak liste! Türkiye 10'a katladı
- Ceren'in katilinin ifadesinde yeni detaylar ortaya çıktı!
- Ceren Özdemir cinayetine ilişkin flaş açıklama
- Demirtaş'ın tahliye gündemi şehit ailelerini yaraladı
- Bakan Soylu'dan Ceren katili hakkında flaş açıklama
- "CHP ve İP’in Akdeniz siyaseti, nerede duracaklar"
- Libya ile yapılan mutabakat bugün TBMM'de oylanacak
- Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir cinayeti açıklaması
- Ceren Özdemir'in katili adliyede!
Daha Fazla Gör
- Ankara'da DEAŞ operasyonu!
- Son dakika: Doğu Karadeniz'de buzlanma ve don uyarısı
- Selahattin Demirtaş'ın tahliye gündemi şehit ailelerini derinden yaraladı! Hasan Gökgöz'den CHP'lilere sert tepki...
- NATO zirvesi sonrası ABD Savunma Bakanı Esper'den Türkiye açıklaması
- Ceren Özdemir cinayetinde yürek burkan ayrıntı! Komşusu o anları böyle anlattı...
- İranlı ajan Mesut Mevlevi cinayetinde flaş Zindaşti detayı...
- Ceren Özdemir'in katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı: Yeni avlar aradım ancak fırsatını bulamadım
- 6 gündür kayıp olan 15 yaşındaki kız Adana'da bulundu
- Vikings 6. sezon nasıl izlenir? Vikings 6. sezon 1. bölüm izleme yolları! DMAX yayın akışı!
- Galatasaray’ı yenen Tuzlaspor kadro değeri ne kadar? Tuzlaspor kaçıncı ligde?
- Kuruluş Osman Sofya (Sofia) kimdir? Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç kimdir?
- Şeyh Edebali kimdir? Şeyh Edebali gerçekte var mı? Tarihte nerede yaşadı?