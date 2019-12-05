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Ankara'da DEAŞ operasyonu!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.12.2019 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019
ANKARA'DA DEAŞ OPERASYONU!

c ve 'taki çatışma bölgeleriyle irtibatı belirlenerek gözaltı kararı verilen üyesi 12 yabancı uyrukludan 7'si 'da gözaltına alındı.

ve 'taki çatışma bölgeleriyle irtibatı belirlenerek gözaltı kararı verilen üyesi 12 yabancı uyrukludan 7'si 'da gözaltına alındı.

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