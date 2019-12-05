Ceren Özdemir'in katili sorguya alındı
Giriş Tarihi: 05.12.2019 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019
Ceren Özdemir'in katili sorguya alındı. Zanlı sorgusunun ardından Adliye'ye götürülecek...
Ordu'da evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in katili sorgusundan sonra adliyeye gönderilecek.
Detaylar gelecek...
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