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Ceren Özdemir'in katili sorguya alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.12.2019 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019
CEREN ÖZDEMİR'İN KATİLİ SORGUYA ALINDI

'in katili sorguya alındı. Zanlı sorgusunun ardından Adliye'ye götürülecek...

Ordu'da evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki 'in katili sorgusundan sonra adliyeye gönderilecek.

Detaylar gelecek...

Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir cinayeti açıklaması SON DAKİKA: ADALET BAKANI GÜL'DEN CEREN ÖZDEMİR CİNAYETİ AÇIKLAMASI
Ceren Özdemir cinayetinde yürek burkan ayrıntı! Komşusu o anları böyle anlattı... CEREN ÖZDEMİR CİNAYETİNDE YÜREK BURKAN AYRINTI! KOMŞUSU O ANLARI BÖYLE ANLATTI...

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