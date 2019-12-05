Libya'daki UMH Başkanlık Konseyi, Türkiye'yle imzalanan mutabakatları onayladı
Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, Türkiye ile Libya arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" ile "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası'nı" onayladı.
Türkiye ile Libya Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi TBMM'de kabul edildi. Türkiye ile Libya arasında yapılan mutabakatın TBMM'de onaylanmasının ardından bir hamle de Libya'dan geldi.
Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, Türkiye ile Libya arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" ile "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası'nı" onayladı.
UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac tarafından imzalanan metinde "Başkanlık Konseyinin, 27 Kasım'da imzalanan iki mutabakat muhtırasının onaylanması yönünde karar aldığı ve kararın alındığı tarihten itibaren geçerli olmasının şart koşulduğu ifade edildi.
Metinde ayrıca ilgili makamlardan kararın Resmi Gazete'de yayımlanması talep edildi.
UMH ile Türkiye arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın imzalandığı bildirilmişti.
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