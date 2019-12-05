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Libya'daki UMH Başkanlık Konseyi, Türkiye'yle imzalanan mutabakatları onayladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.12.2019 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019
LİBYA DA TÜRKİYE'YLE İMZALANAN MUTABAKATLARI ONAYLADI

Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, ile Libya arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" ile "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası'nı" onayladı.

ile Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi TBMM'de kabul edildi. Türkiye ile Libya arasında yapılan mutabakatın TBMM'de onaylanmasının ardından bir hamle de Libya'dan geldi.

Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, Türkiye ile Libya arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" ile "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası'nı" onayladı.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac tarafından imzalanan metinde "Başkanlık Konseyinin, 27 Kasım'da imzalanan iki mutabakat muhtırasının onaylanması yönünde karar aldığı ve kararın alındığı tarihten itibaren geçerli olmasının şart koşulduğu ifade edildi.

Metinde ayrıca ilgili makamlardan kararın 'de yayımlanması talep edildi.

UMH ile Türkiye arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın imzalandığı bildirilmişti.

Libya Mutabakatı Meclis'ten geçti LİBYA MUTABAKATI MECLİS'TEN GEÇTİ
Türkiye ile Libya arasında imzalanan münhasır bölge anlaşması ne anlama geliyor? Türkiye hangi bölgelerde söz sahibi oldu? TÜRKİYE İLE LİBYA ARASINDA İMZALANAN "MÜNHASIR BÖLGE ANLAŞMASI" NE ANLAMA GELİYOR? TÜRKİYE HANGİ BÖLGELERDE SÖZ SAHİBİ OLDU?
Türkiye ve Libya'dan flaş Akdeniz hamlesi TÜRKİYE VE LİBYA'DAN FLAŞ AKDENİZ HAMLESİ

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