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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.12.2019
BAKAN ÇAVUŞOĞLU, İTALYAN MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Mevlüt Çavuşoğlu, Roma'da, Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile bir araya geldi. Diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Çavuşoğlu-Di Maio görüşmesinde, iki ülke ilişkileri, , , özelindeki bölgesel gelişmeler ile -AB ilişkileri ele alındı.

'nın en eski düşünce kuruluşu Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI), İtalya da katkılarıyla bu yıl 5'incisini düzenleyeceği "MED 2019-Akdeniz Diyaloğu Forumu"na katılmak için Roma'ya gelen Çavuşoğlu, buradaki temaslarına İtalyan mevkidaşıyla görüşerek başladı.

Başkent Roma'daki Dışişleri Bakanlığında basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 45 dakika sürdü.

Diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Çavuşoğlu-Di Maio görüşmesinde, iki ülke ilişkileri, , , özelindeki bölgesel gelişmeler ile -AB ilişkileri ele alındı.

İtalya Dışişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yapılan paylaşımda da "Stratejik zorluklarla mücadele edebilmek için temel ortak olan Roma ve arasındaki samimi ve yapıcı diyaloğun öneminin altı çizildi. Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel krizler ele alındı." ifadesine yer verildi.

Bakan Çavuşoğlu, yarın 5. MED-Akdeniz Diyaloğu Forumu'nda 'ne ilişkin meselelerde Türkiye'nin vizyonu ve stratejisine ilişkin konuşma yapacak, forum kapsamında ikili temaslarda bulunacak.

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