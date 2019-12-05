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Libya Mutabakatı Meclis'ten geçti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.12.2019 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019
LİBYA MUTABAKATI MECLİS'TEN GEÇTİ

Son dakika haberine göre; Türkiye ile Libya arasında Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasına dair kanun teklifi TBMM'de kabul edildi.

Libya Ulusal Hükümeti ile Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin Mutabakat Muhtırası kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda Libya ile imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin Mutabakat Muhtırası'nın onaylanmasına ilişkin görüşmeler düzenlendi. Görüşmelerin sonunda oylamaya geçildi. Oylamada Mutabakat Muhtırası kabul edildi. Altı maddelik muhtıra, kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge sınırlarını çiziyor.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan münhasır bölge anlaşması ne anlama geliyor? Türkiye hangi bölgelerde söz sahibi oldu? TÜRKİYE İLE LİBYA ARASINDA İMZALANAN "MÜNHASIR BÖLGE ANLAŞMASI" NE ANLAMA GELİYOR? TÜRKİYE HANGİ BÖLGELERDE SÖZ SAHİBİ OLDU?
Türkiye ve Libya'dan flaş Akdeniz hamlesi TÜRKİYE VE LİBYA'DAN FLAŞ AKDENİZ HAMLESİ

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