Libya Mutabakatı Meclis'ten geçti
Giriş Tarihi: 05.12.2019 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019
Son dakika haberine göre; Türkiye ile Libya arasında Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasına dair kanun teklifi TBMM'de kabul edildi.
Libya Ulusal Hükümeti ile Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin Mutabakat Muhtırası kabul edildi.
TBMM Genel Kurulunda Libya ile imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin Mutabakat Muhtırası'nın onaylanmasına ilişkin görüşmeler düzenlendi. Görüşmelerin sonunda oylamaya geçildi. Oylamada Mutabakat Muhtırası kabul edildi. Altı maddelik muhtıra, kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge sınırlarını çiziyor.
TÜRKİYE İLE LİBYA ARASINDA İMZALANAN "MÜNHASIR BÖLGE ANLAŞMASI" NE ANLAMA GELİYOR? TÜRKİYE HANGİ BÖLGELERDE SÖZ SAHİBİ OLDU?
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