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Ceren Özdemir'in katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı: Yeni avlar aradım ancak fırsatını bulamadım

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.12.2019 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019
CEREN'İN KATİL ZANLISININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!

’da balerin ’i (20) evinin kapısının önünde kalbinden bıçaklayarak öldüren ve açık cezaevinden iki kez firar eden cinayet hükümlüsü Özgür Arduç’un ifadesi ortaya çıktı.

Katil zanlısının ifadesinde kullandıkları sözler de kan dondurdu. Katil zanlısı Arduç ifadesinde Ceren'i öldürdükten sonra "Sabah inşaatta kaldım. Meyve aldım yeni avlar aradım ancak fırsatını bulamadım" ifadelerini kullandı.

Ceren Özdemir'in katil zanlısının yakalandığı an CEREN ÖZDEMİR'İN KATİL ZANLISININ YAKALANDIĞI AN

İşte TRT muhabirinin zanlı yayından anlatırken zor anlar yaşadığı o ifade:

ÖLDÜREBİLECEĞİM KİŞİLERİ ARADIM

Dün gece boyunca sorgusu sürdü. Hapisten çıktığı zaman kafasında birilerini öldürmek olduğunu söylüyor. Gözüne birilerini kestirmiş, 'bir bıçak darbesinde öldürebileceğim kişiler aradım' diyor katil zanlısı. Önce kapüşonlu mont alıyor, silah alamıyor, bıçak alabiliyor.

"YENİ AVLAR ARADIM"

"Zıpkın almayı düşündüm. Ceren'i gözüme kestirdim, biraz takip ettim. Karşıma yaşlı adam çıktı, büfeye attım kendimi. Takip etmeye devam ettim, fırsat buldurduğumda öldürdüm" diyor. Bir inşaat bulduğunu ve burada sabahladığını, sabah da meyve aradığını, yeni avlar aradığını ama bulamadığını söylüyor."

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