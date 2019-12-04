Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili "Katilin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili "Katilin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi...Bakan Selçuk, "Bakanlık olarak olayı yakından takip ediyor, uzman ekiplerimizle ailemize psikososyal destek sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ordu'da Ceren Özdemir kızımızın katledilmesi hepimizi derinden yaraladı.



Bakanlık olarak olayı yakından takip ediyor, uzman ekiplerimiz ile ailemize psikososyal destek sağlıyoruz.



Katilin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) December 4, 2019

Twitter'dan açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk'un paylaşımı şu şekilde:

Ordu'da Ceren Özdemir kızımızın katledilmesi hepimizi derinden yaraladı. Bakanlık olarak olayı yakından takip ediyor, uzman ekiplerimiz ile ailemize psikososyal destek sağlıyoruz. Katilin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.