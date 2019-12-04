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Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.12.2019 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019
CEREN ÖZDEMİR CİNAYETİYLE İLGİLİ BAKAN SELÇUK'TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, cinayetiyle ilgili "Katilin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, cinayetiyle ilgili "Katilin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi...Bakan Selçuk, "Bakanlık olarak olayı yakından takip ediyor, uzman ekiplerimizle ailemize psikososyal destek sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Twitter'dan açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk'un paylaşımı şu şekilde:

Ordu'da Ceren Özdemir kızımızın katledilmesi hepimizi derinden yaraladı. Bakanlık olarak olayı yakından takip ediyor, uzman ekiplerimiz ile ailemize psikososyal destek sağlıyoruz. Katilin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.

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