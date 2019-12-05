6 Aralık Cuma Kahramanmaraş’ta yarın okullar tatil mi? Kahramanmaraş kar tatili hangi ilçelerde?

Kahramanmaraş’ta yarın okullar tatil mi? 6 Aralık Cuma Kahramanmaraş okullar tatil mi sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Bu kışın ilk kar tatili haberi Kahramanmaraş’tan geldi. Peki Kahramanmaraş kar tatili hangi ilçelerde oldu? İlçelerden gelen kar tatili haberlerinin ardından vatandaşlar il genelinde de tatil olup olmadığını araştırıyor. İşte, Kahramanmaraş kar tatili haberleri için yapılan son açıklamalar…

Kahramanmaraş okullar tatil mi sorusu ilde yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 6 Aralık Cuma Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi? Kahramanmaraş kar tatili için öğrenciler ve veliler araştırma yapıyor. İl genelinde yaşanan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle iki ilçede okullar tatil edildi. Vatandaşlar tatilin il genelinde olup olmadığını merak ediyor. Peki, Kahramanmaraş kar tatili hangi ilçelerde? İşte, 6 Aralık Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı!

KAHRAMANMARAŞ'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (6 ARALIK)

Kentin Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

İki ilçenin Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle okulların tamamında 6 Aralık Cuma günü eğitime ara verildiği duyuruldu.

METEOROLOJİDEN BUZLANMA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara'nın güneydoğusu ve Trakya'nın batısı, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da gelecek 3 gün boyunca kuvvetli buzlanma ve don tahmin ediliyor.

Don ve buzlanmanın iç ve doğu bölgelerde yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor. Ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

DOĞU'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı, zamanla çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Erzincan, Tunceli ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Erzurum, Kars ve Ağrı'nın ise aralıklı kar yağışlı geçeceği öngörülüyor. Yağışların Kars, Ağrı ve Iğdır'da öğle saatlerine kadar, Erzurum ve Erzincan'da da gece saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 7, Kars'ta 6, Erzurum'da 3, Ağrı'da 2, Erzincan'da sıfır, Tunceli'de 2 ve Iğdır'da 3 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır, Tunceli'de 5, Erzincan'da 3, Erzurum'da 1, Kars'ta sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Ardahan'da 1 derece ölçüldü. Bölge genelinde etkili olan yağışlarla kar kalınlıkları Erzurum'da 16, Ağrı'da 14, Ardahan'da 6, Erzincan'da 3 ve Kars'ta 2 santimetre oldu.

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra Kahramanmaraş'ın kuzey ilçeleri (Afşin, Elbistan, Göksun) ve Malatya'da görülmesi beklenen karla karışık yağmur ve kar yağışlarının yüksek kesimler başta olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra Kayseri'de karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların yüksek kesimleri başta olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Yarın (Perşembe) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.