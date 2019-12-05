Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 6 Aralık Kayseri kar tatili var mı? Kayseri Valiliği…
6 Aralık Kayseri yarın okullar tatil mi? Kayseri’de okullar tatil mi sorusuna ilde yaşayan binlerce öğrenci ve veli yanıt arıyor. Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle birçok alanda olduğu gibi eğitimde de aksamalar yaşanabiliyor. İl genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar Kayseri kar tatili haberlerini sorguluyor. Kayseri Valiliği veya MEB açıklamaları merak ediliyor. İşte, Kayseri okullar tatil mi sorusunun yanıtı!
Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 6 Aralık Kayseri'de okullar tatil mi? Binlerce öğrenci ve veli Kayseri okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Kayseri Valiliği ve MEB açıklamaları yakından takip ediliyor. Kayseri'de yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor. Kent merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Peki, 6 Aralık Cuma Kayseri'de yarın okullar tatil mi? İşte yanıtı…
KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mi?
Kayseri kar tatiline ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
METEOROLOJİDEN BUZLANMA UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara'nın güneydoğusu ve Trakya'nın batısı, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da gelecek 3 gün boyunca kuvvetli buzlanma ve don tahmin ediliyor.
Don ve buzlanmanın iç ve doğu bölgelerde yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor. Ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
DOĞU'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı, zamanla çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Erzincan, Tunceli ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Erzurum, Kars ve Ağrı'nın ise aralıklı kar yağışlı geçeceği öngörülüyor. Yağışların Kars, Ağrı ve Iğdır'da öğle saatlerine kadar, Erzurum ve Erzincan'da da gece saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 7, Kars'ta 6, Erzurum'da 3, Ağrı'da 2, Erzincan'da sıfır, Tunceli'de 2 ve Iğdır'da 3 derece kaydedildi.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır, Tunceli'de 5, Erzincan'da 3, Erzurum'da 1, Kars'ta sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Ardahan'da 1 derece ölçüldü. Bölge genelinde etkili olan yağışlarla kar kalınlıkları Erzurum'da 16, Ağrı'da 14, Ardahan'da 6, Erzincan'da 3 ve Kars'ta 2 santimetre oldu.
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