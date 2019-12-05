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Suriyeli halktan Mehmetçiğe teşekkür: Türk askeri sayesinde kurtulduk

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.12.2019
SURİYELİ HALKTAN MEHMETÇİĞE TEŞEKKÜR!

sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu. Rasulayn'da günlük hayatın normale dönmesinin ardından iş yerini yeniden açan Suriyeli esnaf, Mehmetçiğe teşekkür etti.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, "Rasulaynlı kardeşimizin sözlerine kulak verin" başlıklı paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Suriyeli vatandaş, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Türk ordusuna teşekkür ediyoruz, sayelerinde kurtulduk. Arap olduğumuz için çalışamıyorduk. / kazancımızın yarısını almadan çalışmamıza izin vermiyordu. Biz evlerimizden çıktık buraya geldik, güven içindeyiz. Örgüt bizi ne rahat bıraktı ne de yaşamamıza izin verdi.

Ben kırsalda yaşıyordum, 'e geliyordum. 20 milyon liramı gasbettiler, beş parasız kaldım. Türk kardeşlerime ve ordusuna teşekkür ediyorum. Dükkanımı açmam için bana yardım ettiler. Allah onlardan razı olsun."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Cumhurbaşkanı 'a ve Türk ordusuna teşekkür eden Suriyeli, "Halkımıza evlerine dönmelerini tavsiye ediyorum. Elektrik var, her şey yolunda. Daha güzel bir yaşam olmaz. Allah'a şükür her şey yoluna girdi. En azından artık çalışma yasağı yok. Kazançlarımıza ortak oluyorlardı, bir dükkan açtığımızda kazancımızın yarısını alıyorlardı. 20 milyon liramı gasbettiler, beş kuruşsuz kaldım. Yiyecek içecek bir şeyim yoktu." ifadelerini kullandı.

Suriyeli halktan Mehmetçiğe teşekkür: Türk askeri sayesinde kurtulduk SURİYELİ HALKTAN MEHMETÇİĞE TEŞEKKÜR: TÜRK ASKERİ SAYESİNDE KURTULDUK

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