6 Aralık Cuma kar tatili olan iller hangileri? Yarın okullar tatil mi? Valilik MEB kararları…

Kar tatili olan iller hangileri? 6 Aralık Cuma kar tatili olan iller listesi binlerce öğrenci ve veli tarafından araştırılıyor. Yarın okullar tatil edildi mi? Valilik veya MEB tarafından açıklanan tatil kararları yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki, 6 Aralık yarın okullar tatil mi? Yurdun birçok kesiminde yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor. Kar yağışı nedeniyle birçok ilde ulaşımda zorluk yaşanıyor. İşte, 6 Aralık Cuma yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı…

6 Aralık kar tatili olan iller hangileri? Yarın okullar tatil mi? Yurt genelinde yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor ve birçok ilden öğrenci ve veliler 6 Aralık Cuma yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Kar tatili olan iller vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Malatya'da kent merkezinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar etkili oldu. Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra Kahramanmaraş'ın kuzey ilçeleri (Afşin, Elbistan, Göksun) ve Malatya'da kar yağışının etkisini arttırması bekleniyor.

KAR TATİLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?

Henüz herhangi bir ilden kar tatili haberi gelmedi. Tatil haberi geldiği takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.

METEOROLOJİDEN BUZLANMA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara'nın güneydoğusu ve Trakya'nın batısı, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da gelecek 3 gün boyunca kuvvetli buzlanma ve don tahmin ediliyor.

Don ve buzlanmanın iç ve doğu bölgelerde yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor. Ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

DOĞU'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı, zamanla çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Erzincan, Tunceli ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Erzurum, Kars ve Ağrı'nın ise aralıklı kar yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Yağışların Kars, Ağrı ve Iğdır'da öğle saatlerine kadar, Erzurum ve Erzincan'da da gece saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 7, Kars'ta 6, Erzurum'da 3, Ağrı'da 2, Erzincan'da sıfır, Tunceli'de 2 ve Iğdır'da 3 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır, Tunceli'de 5, Erzincan'da 3, Erzurum'da 1, Kars'ta sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Ardahan'da 1 derece ölçüldü. Bölge genelinde etkili olan yağışlarla kar kalınlıkları Erzurum'da 16, Ağrı'da 14, Ardahan'da 6, Erzincan'da 3 ve Kars'ta 2 santimetre oldu.