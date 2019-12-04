04 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Başkan Erdoğan Yunanistan Başbakanı ile görüşecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.12.2019 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019
BAŞKAN ERDOĞAN YUNANİSTAN BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile saat 17:30'da görüşecek.

Yunan yönetimi tarafından gelen teklif üzerine , Yunanistan Başbakanı ile saat 17:30'da görüşme gerçekleştirecek.

Detaylar gelecek...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN