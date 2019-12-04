Son dakika: Başkan Erdoğan Yunanistan Başbakanı ile görüşecek
Giriş Tarihi: 04.12.2019 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile saat 17:30'da görüşecek.
Yunan yönetimi tarafından gelen teklif üzerine Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı ile saat 17:30'da görüşme gerçekleştirecek.
Detaylar gelecek...
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