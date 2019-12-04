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TSK'dan İdlib'e önemli takviye

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.12.2019
TSK'DAN İDLİB'E ÖNEMLİ TAKVİYE

, 'ndeki gözlem noktalarına çok sayıda zırhlı araç, personel, personel taşıyıcı ve iş makineleri gönderdi. Çok sayıda askeri araçtan oluşan TSK konvoyu, gözlem noktalarına ulaştı.

'nde anlaşmaları kapsamında 'ye ait 12 ateşkes gözlem noktası bulunuyor.

İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ'NDEKİ DURUM
Ekim ayı başından bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejimi askerleri, destekli yabancı terörist gruplar ve 'nın saldırılarında yaklaşık 62 bin sivil yerlerinden edildi.

ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.

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