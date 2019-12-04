Başkan Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'ın "Macron" sorusuna cevap: Konuşmaya değmez

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'da gerçekleşen görüşmesine dair bir anektodu ile kez paylaşdı. Müderrisoğlu, Trump'ın Erdoğan'a "Macron NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz?" diye sorduğunu ve Erdoğan'ın soruyu "konuşmaya değmez" şeklinde yanıtladığını belirtti.