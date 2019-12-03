Termik santral düzenlemesi hakkında AK Parti'den son dakika açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Termik santral düzenlemesini içeren madde teklif metninden çıkarılacak" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın veto ettiği 'santrallere filtreyi erteleyen yasa maddesi' kanun metninden çıkarılıyor. Meclise iade edilen düzenleme, yarın plan-bütçe komisyonunda, ardından genel kurulda görüşülecek.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Termik santral düzenlemesini içeren madde teklif metninden çıkarılacak" dedi.
YASA RESMİ GAZETEDE YAYIMLANACAK
Veto tezkeresinin genel kurulda bugün okunmasının ardından vetolu madde yarın plan bütçe komisyonunda görüşülecek. Önerge ile madde yasa metninden çıkarılacak. Perşembe günü genel kurulda vetolu maddesi çıkarılmış haliyle yasanın tümü oylanacak. Ardından da yasa Resmi Gazete'de yayımlanacak.
ERDOĞAN VETOSUNU ÖMER ÇELİK DUYURDU
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'ın termik santrallere filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto ettiğini söylemişti. Kamuoyunda tartışılan bir gündem maddesinin de ele alındığını belirten Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
Meclis'te 21 Kasım'da kabul edilen torba yasanın 50'nci maddesine göre havayı kirleten 15 termik santrale baca filtresi takma zorunluluğu 2,5 yıl ertelenmişti, düzenleme Cumhurbaşkanımızın onayını bekliyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız bu düzenlemeyi doğru bulmamış ve biraz evvel veto etmiştir.
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