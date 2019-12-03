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Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.12.2019
AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM!

'de Datça açıklarında saat 12.45'te 4,3 büyüklüğünde meydana geldi. Öte yandan 'da da merkez üssü Kızılcahamam olan 3,2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

'de 'nın Datça ilçesinin 158,20 kilometre açıklarında 4,3 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem, saati ile 12.45'te gerçekleşti.

7 KİLOMETRE DERİNLİKTE

Yerin 7 kilometre altında meydana gelen deprem, 35.2466 enleme 27.1506 boylamda gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın () internet sitesinde yer alan bilgiye göre depremin büyüklüğü 4,3 olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,2 olarak ölçtü.

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