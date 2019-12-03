Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Giriş Tarihi: 03.12.2019
Akdeniz'de Datça açıklarında saat 12.45'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan Ankara'da da merkez üssü Kızılcahamam olan 3,2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.
Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesinin 158,20 kilometre açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Türkiye saati ile 12.45'te gerçekleşti.
7 KİLOMETRE DERİNLİKTE
Yerin 7 kilometre altında meydana gelen deprem, 35.2466 enleme 27.1506 boylamda gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre depremin büyüklüğü 4,3 olarak ölçüldü. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,2 olarak ölçtü.
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