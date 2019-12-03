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CHP'li Subaşı, İSKİ zammını "İndirimden zam yapmış oluyoruz" diye savundu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.12.2019 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019
CHP'DEN SKANDAL ZAM SAVUNMASI!

’li , ’nin yapmak istediği zammı ilginç bir hesapla savunmak istedi. Subaşı, “İndirimden yapmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlerden önce suya indirim yapacağın söyleyen hatta göz boyamak için indirim yapan 'li Başkanı , 2020 için yeniden yapılmasını istedi.

DİBE DOĞRU GİDİYORLAR

Vatandaştan gelen tepkiler üzerine açıklamaları değiştirmeye çalışan İmamoğlu ekibi her defasında daha da batıyor. Genel Müdürlüğünün 2020 Yılı Su Satış Tarifeleri Teklifleri'nde, mevcut tarife rejimi aboneler aleyhine değiştirilerek, iki kademede yüzde 80'e varan zam teklif edildiği ortaya çıkmıştı.

Mehmet Tevfik Göksu: İstanbul���da su zammına AK Parti olarak geçit vermedik MEHMET TEVFİK GÖKSU: İSTANBUL’DA SU ZAMMINA AK PARTİ OLARAK GEÇİT VERMEDİK

AKLA ZARAR SAVUNMA

Katıldığı bir televizyon programında konuşan CHP'li İBB , İBB Meclisi'nde reddedilen su zammına ilişkin akla zarar bir açıklama yaptı.

İSKİ'nin su zammı talebi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi İSKİ'NİN SU ZAMMI TALEBİ AK PARTİ VE MHP'NİN OYLARIYLA REDDEDİLDİ

"İNDİRİMDEN ZAM YAPTIK"

Subaşı, zamma ilişkin ilginç bir hesaplama yaparak, "Şimdi indirim yapacağız demek indirim yapmak demek. 100 TL'lik bir faturayı yüzde 40 indirmiş olduğunuzda kaça inmiş olur? 60 TL olur. Şimdi yüzde 20 zam yapın, 72 TL'ye çıkmış olur. Yine inmiş durumda, indirim devam ediyor. İndirimden zam yapmış oluyoruz. Yüzde 28'lik indirim daha duruyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da suya 1 Aralık'tan itibaren yüzde 20 zam İSTANBUL'DA SUYA 1 ARALIK'TAN İTİBAREN YÜZDE 20 ZAM
İSKİ iki kademeyi kaldırıp yüzde 80'e varan zam teklif etti İSKİ İKİ KADEMEYİ KALDIRIP YÜZDE 80'E VARAN ZAM TEKLİF ETTİ

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