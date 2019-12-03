CHP'li Subaşı, İSKİ zammını "İndirimden zam yapmış oluyoruz" diye savundu
CHP’li İBB Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, İSKİ’nin yapmak istediği zammı ilginç bir hesapla savunmak istedi. Subaşı, “İndirimden zam yapmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.
Yerel seçimlerden önce suya indirim yapacağın söyleyen hatta göz boyamak için indirim yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2020 için yeniden zam yapılmasını istedi.
DİBE DOĞRU GİDİYORLAR
Vatandaştan gelen tepkiler üzerine açıklamaları değiştirmeye çalışan İmamoğlu ekibi her defasında daha da batıyor. İSKİ Genel Müdürlüğünün 2020 Yılı Su Satış Tarifeleri Teklifleri'nde, mevcut tarife rejimi aboneler aleyhine değiştirilerek, iki kademede yüzde 80'e varan zam teklif edildiği ortaya çıkmıştı.
AKLA ZARAR SAVUNMA
Katıldığı bir televizyon programında konuşan CHP'li İBB Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, İBB Meclisi'nde reddedilen su zammına ilişkin akla zarar bir açıklama yaptı.
"İNDİRİMDEN ZAM YAPTIK"
Subaşı, zamma ilişkin ilginç bir hesaplama yaparak, "Şimdi indirim yapacağız demek indirim yapmak demek. 100 TL'lik bir faturayı yüzde 40 indirmiş olduğunuzda kaça inmiş olur? 60 TL olur. Şimdi yüzde 20 zam yapın, 72 TL'ye çıkmış olur. Yine inmiş durumda, indirim devam ediyor. İndirimden zam yapmış oluyoruz. Yüzde 28'lik indirim daha duruyor" ifadelerini kullandı.
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