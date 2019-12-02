AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız Erdoğan termik santrallere filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto etti

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 16.00'da başladı. Toplantının gündemine ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor. Ömer Çelik, Başkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fabrika bacalarına filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi veto ettiğini açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasa tasarısını veto etti. Açıklama AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı gündemine ilişkin kameralar karşısına geçen Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız düzenlemeyi doğru bulmamış ve veto etmiş ve çevre konusundaki hassasiyetini göstermiştir." dedi.

İşte Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Termik santrallere birkaç sene daha süre tanınmasını içeren yasa teklifi Cumhurbaşkanımız tarafından veto edilmiştir.

"KÜLLİYE'YE GİDEN CHP'Lİ" İDDİASI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden CHP'li olduğundan, Cumhurbaşkanımızın da olumlu yanıt verdiğinden bahsettiler. Önce yalan haber yapanlar haberin arkasından çekildiler. Daha sonra bu komplonun CHP'nin genel merkezinde yapıldığı söylendi. Yalan siyasetin adresi olarak CHP'yi işaret eden net berrak, tartışmaya şüphe vermeyecek şekilde ortaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanlığı'ndan özür dilemeleri gerekmektedir. Yalan haberin kaynağı CHP Genel Merkezi'ni işaret etmesine rağmen, yalan siyasetin üreticisi ve yayıcısı olduğu konudaki kanaatimiz pekişmiştir. cumhurbaşkanlığı makamından özür dilemeleri gerekiyor.

-DİYARBAKIR ANNELERİNİN EYLEMİ-

Bu eylem her şeyden önce bir vicdan eylemidir. Buradan bir kez daha selamlıyoruz. Yanlarında olduğumuzu bir kez daha söylüyoruz.

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ DÜNYA LİDERLERİ İLE GÖRÜŞECEK

Yarın önemli bir zirve için sayın Cumhurbaşkanımız Londra'ya gidecekler. Çeşitli görüşmeleri olacak sayın Cumhurbaşkanımızın. ABD Başkanı Trump, Macron, Merkel, Johnson ile görüşecek. Aynı zamanda dörtlü formatta Fransa, İngiltere ve Almanya liderleriyle görüşecek. Başta Suriye olmak üzere DEAŞ, PKK/YPG terör örgütü ile mücadele önemli bir gündem teşkil edecek. NATO'da YPG'nin tehdit olarak yayınlanan savunma belgesine çeşitli tepkiler geldiği haberler var. PKK NATO müttefiklerimizin çoğu açısından terör örgütü olarak tanınmaktadır. YPG de PKK'nın Suriye koludur. Bu nettir.

NATO ZİRVESİ

Cumhurbaşkanımız NATO zirvesinde ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere liderleriyle görüşecek. Türkiye'nin güvenliğinin korunması konusundaki bütün tezlerimiz sahada ve masada gücünü korumaya devam etmektedir.

Çifte standardın başını çeken liderlerin başında Macron geliyor. Barış Pınarı Harekatı'na en çok karşı gelen ve terör örgütü temsilcilerini en çok destekleyen lider Macron oldu. Tek taraflı yaptıkları operasyonlarda bile NATO'ya çağrı yapıyorlar. Yaptığımız çağrıya karşı gelmeleri onların bu çifte standardını gösteriyor.

"NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" gibi hiç akla sığmayacak bir açıklama yaptı Macron. "Türkiye'nin Suriye'de ne işi var" diye bir soru sordu kendisi. Macron'a sorulması gereken soru: Sizin Mali'de ne işiniz var?

-DOĞU AKDENİZ MESELESİ-

Doğu Akdeniz'deki bu adım artık yeni bir sürecin başladığını göstermektedir. Anlaşmanın uluslararası hukuka uygunluğu ile ilgili en ufak bir sıkıntısı yoktur. Bunlar Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kendi sınırlarına hapsetmek için bir duvar uydurmak istiyorlardı.

(Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanı sınırlandırma mutabakatı) Uluslararası hukuka uygunluğu konusunda en ufak bir tereddür bulunmaktadır. Buradan Mısır'a da seslenmek isteriz. Türkiye'ye karşı bir oluşumun içerisinde olmak için Yunan teziyle hareket ediyor.

YENİ YILDA TÜRK ADIM DOĞALGAZI'NIN AÇILIŞI YAPILACAK

TANAP projesi 20 il, 67 ilçe ve 200 köyden geçerek Avrupa'ya ulaşıyor. Avrupa'nın güvenlik ve enerji ihtiyacının Türkiye'ye bağlı olduğu ve Türkiye'nin pozitif katkı yapması net şekilde görülmüştür. Yeni yılda Rusya ile Türk Akım Doğalgaz'ın açılışı yapılacak. Törene sayın Putin de katılacaklar.

SORU - CEVAP

TERMİK SANTRAL YASASINI VETO

Cumhurbaşkanımız erteleyen yasayı uygun bulmadı. Daha önce 7 yıllık süre verilmişti. Bunun uzatılması devletin insan sağlığını koruma ödeviyle bağdaşmamaktadır. Cumhurbaşkanımız yeniden değerlendirilmesinde fayda görmüştür. Yeni sürenin 2,5 yıla benzer bir süre olmaması gerekiyor.

"BU İLK VETODUR"

Baca filtrelerinin daha fazla gecikmemesi için Cumhurbaşkanımız bir irade koymuştur ortaya. Devlet her şeyi yüklenecek olsaydı burada bu veto gerçekleşmezdi. Bu ilk vetodur. Bu da bir çevre hassasiyeti neticesinde meydana gelmiştir. Cumhurbaşkanımızın bu vetosunun doğal mantığı, şirketlerin çevrenin korunmasına dönük hassasiyetleri yerine getirecek uygulamaları hayata geçirmesidir. Sayın Cumhurbaşkanımız MYK'ya uzun bir analiz yaptı.

CHP'DEN GELEN ANAYASA ELEŞTİRİSİ

Bir siyasetçi "Türkiye'nin anayasası yoktur" diyorsa kendi partisinin meşruiyetinin olmadığını söylüyor demektir. Bazı sözler vardır siyasi olarak söylenmez. Türkiye'nin bir anayasası vardır. Şunu sormak lazım: Türkiye'yi kimin yönetmesini istiyorsunuz? CHP tarihi boyuna her cumhurbaşkanlığı seçimini krize çevirmiştir.

SİZ AK PARTİ'NİN VERDİĞİ FOTOĞRAFA BAKIN

Siyaset açısından son derece tecrübeli partisiyiz. Siyasi kapasitesi yüksek partiyiz. Biz kendi ajandamızla meşgulüz. Günde bin tane açıklama yapılıyor. Onu muhataplarına sormak lazım. Herkes herkesle fotoğraf verebilir. Siz AK Parti'nin verdiği fotoğrafa bakın.

BAKAN SOYLU'NUN ''ADİL ÖKSÜZ'ÜN YERİNİ BİLİYORUZ'' AÇIKLAMASI

Tabii ki yeri söyleyemeyiz. Devlet bilgisi olduğundan paylaşılması doğru olmaz. Bakanımızın ortaya koyduğu irade şudur. FETÖ'ye yönelik mücadelede herhangi bir tavsama yoktur. Peşinde olduğumuz kim varsa biliyoruz ele geçirmeye çalışıyoruz. Bu mücadele devletin kılcal damarlarından temizlenene kadar sürecektir.

CHP'Lİ BAŞKANLARIN 'KAMU BANKALARINDAN KREDİ ALAMIYORUZ' ELEŞTİRİSİ

Bankaların kendi işleyişidir. Ekonominin, bankacılığın kuralları var. Siyasi bir yorum yapmak yanlış olur. Bahsettiğini belediyelerle ilgili değerlendirme yapmak istemem çünkü bilmiyorum. Bankalar değerlendirip karşılık veriyordur. Bizim belediyelerimizin de talepleri oluyor. Bazıları yerine geliyor bazıları gelmiyor. "Borçlandıralım da şunları yapalım" derken nihayetinde şehrin geleceğinden çalıyorsunuz. Şehrin yararına görmediğimiz işlere muhalefet ederiz.

BİR GAZETECİ HABERİ MANÜPÜLASYON YAPMIŞTIR

Biz o dönemi hatırlarsanız, 'saygın işadamı' gibisinden herhangi bir değerlendirme yapmadık. Davalık olan taraflar birbirini tanıyor. Sayın Mansur Yavaş da bizim böyle bir ifade kullanmadığımızı söylemiştir. Bu haberi yerleştirenler tamamıyla manipülasyon yapıyor. Mansur Bey'in açıklamasını esas olarak bunu yaptık diyorlar, halbuki Mansur Bey'in açıklaması tam tersidir.

MACRON TÜRKİYE AÇISINDAN AŞIRI İFADELER KULLANDI

Macron, 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleştirdi' sözleri son derece sorumsuzca ve yadırgatıcı olmuştur. Daha sonra NATO Genel Sekreteri ile konuşurken burada bir uyarıda bulunmak istedim diyor. Orada defalarca Macron, Türkiye açısından aşırı ifadeler kullandı. En son Barış Planı Harekatı'nı yapıp NATO'dan destek isteyemez diyor. Türkiye PKK, PYD, DEAŞ'ın topyekûn saldırısı karşısında iken bu açıklamaları doğru bulmayız. Askerimizi, vatandaşımızı öldüren terör örgütünün devlet başkanı tarafından savunulması, onları Eliza sarayında ağırlaması, bundan ısrar etmesi. Fransa'nın bu bencillikten kurtulması lazım. Dünyanın her yerinde operasyonlar yapıyorlar. En çok çatışma olan yerlere silah satıyorlar.

ŞEHİR ÜNİVERSİTESİNİN İLMİ BİRİKİMİ YOK EDİLMEZ

Şehir Üniversitesi'nden çok sık açıklama yapıldı. Bazı hocalarımız açıklama yaptı. Bu meseleye herhangi bir şekilde bugüne kadar girmedik. Şehir Üniversitesi'ne dönük teknik bir sürecin, çirkin bir şekilde siyasal öç olarak değerlendirilmesi, hoca ve öğrencilerinin hayatlarının altüst olacağı gibi açıklamalarda bulundu. CHP'nin bu konuda hükümetimizi, partimizi, Cumhurbaşkanımızı suçlayan açıklamaların ardında bizim de açıklama yapmamız gerekmiştir. Bu üniversitenin ilmi birikiminin heba edilmesi söz konusu değildir. Öğrencilerin haktan mahrum edilmeleri değildir. Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde buraya yer tahsis edilmiştir. Bu üniversite Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanı olduktan sonra Başbakanlıkça bu yer üniversiteye hibe ediliyor.

DANIŞTAY 'HAKSIZ MÜLK EDİNME' KARARI VERMİŞTİR

Devredildikten sonra üniversite kredi almak için bankaya teminat olarak gösterilmiştir. Olmayan uygulamadan, usule aykırı bir işlem söz konusu. Mimarlar Odası dava açıyor. Mülkiyetin devredilmesi aykırı işlem, devredilmiş mülkiyetin bankaya teminat olarak gösterilip, kredi istenmesi aykırı işlem. Daha sonra borçlar ödenemeyince, gelirleri ile öderiz deniliyor. Neticede Danıştay haksız mülk edinimi hakkında karara imza atıyor. Banka da yeni fiili duruma göre harekete geçiyor. Bankanın yaptığı ihtiyati tedbir noktasına doğru gidiyor. Şimdi burada siyasal bahsediliyor. Öğrencilerin, hocaların mağdur olması söz konusu öçten değil. Üniversitenin akademik ve entelektüel birikiminin ortadan kaldırılması söz konusu değildir. Üniversitenin yönetim kurtarılması gibi atılan adımlar var. Bu üniversitenin hami üniversitesi Marmara Üniversitesi'dir. Kurucuların yaptığı açıklamaları ortada. Onlar da üniversitenin yanlış yönetildiğini ortaya koyuyorlar..