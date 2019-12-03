15 Temmuz hain darbe girişiminde askerlere vur emri veren FETÖ'cü Ahmet Taştan'a rekor ceza
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki askerlerin başında "nişan al" ve "ateş" emrini veren Binbaşı Ahmet Taştan, 35 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 343 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde rol oynayan, güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan darbeciler ağır cezalara çarptırıldı.
Darbe girişimi günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde (Boğaziçi Köprüsü) bulunması güvenlik kamera görüntüleriyle de tespit edilen, köprüdeki darbecileri emir komuta eden eski Binbaşı Ahmet Taştan'ın talimatları, ''Anayasa'yı ihlal'' suçundan başka davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan eski Kuleli Askeri Lisesi Okul Komutanı Kurmay Albay Muammer Aygar ve eski Kurmay Albay Mürsel Çıkrıkçı'dan aldığı tespit edildi.
DELİLLERLE ORTAYA KONULDU
Yargılama sırasında tüm suçlamalara ve diğer sanık ve müşteki-mağdurların sorularına sürekli olarak "Hatırlamıyorum" diye cevap veren eski Binbaşı Taştan'ın, emrinde bulunan diğer askerlere, hedef gözeterek nişan almalarını söylediği, alınan beyanlar ve diğer delillerle ortaya koyuldu.
SANIK ASKERLER HER ŞEYİ ANLATTI
Davada beyanda bulunan sanıklardan Mert Hürriyetoğlu, eski Binbaşı Ahmet Taştan'ın bayrakla üzerilerine gelen insanlara hedef gözeterek ateş ettiğini söyledi.
Diğer sanıklar da Taştan'ın halkın üzerine ateş ettiğini, akabinde karşısındaki vatandaşların yere yığıldığını gördükleri yargılama sırasında tek tek anlattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- CHP’nin "kolu kırıldı" yalanı ortaya çıktı!
- Rusya ile 13. ortak devriye
- PKK'ya büyük şok! CHP'li isimde var
- 3 Aralık Uluslararası Engelliler gününde İBB rezilliği
- HDP'liler mağdur aileyi böyle tehdit etmiş!
- "Çakar lamba" gitti tepe lambası ortaya çıktı
- Murat Bardakçı’nın acı günü!
- MEB raporu açıkladı! Türkiye'den büyük başarı
- Türkiye için bir ilk! Uzay radyasyonu test altyapısı kuruldu
- KPSS tercihleri için saatler kaldı!
- Sürücüler neden kış lastiği takmalı? Kaç derecede kış lastiği takılmalı? Kış lastiği ile yaz lastiği arasındaki farklar neler?
- Son dakika: Trump'tan Macron'a flaş NATO yanıtı
- NATO zirvesi öncesi Rusya'dan yeni hamle! Hava savunma sistemlerini...
- İstanbul'da Özel Harekatçılardan nefes kesen tatbikat
- Başkan Erdoğan NATO zirvesi için İngiltere'ye gitti
- Mehmet Barlas'tan dikkat çeken yazı! NATO'nun geleceği ne olacak?
- Ankara’da FETÖ'ye "ByLock" operasyonu
- İran Meclis Başkanı Ali Laricani: Yemen meselesinin gizli boyutları var
- 2019/6 KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları sözleri! En anlamlı güzel Dünya Engelliler Günü mesajları!
- 17 bin 689 personel alımı yapılacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?
- Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiirinde geçen ve Billur bir avize şeklinde başlayan dize nasıl devam eder?