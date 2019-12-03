15 Temmuz hain darbe girişiminde askerlere vur emri veren FETÖ'cü Ahmet Taştan'a rekor ceza

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki askerlerin başında "nişan al" ve "ateş" emrini veren Binbaşı Ahmet Taştan, 35 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 343 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde rol oynayan, güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan darbeciler ağır cezalara çarptırıldı.

Darbe girişimi günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde (Boğaziçi Köprüsü) bulunması güvenlik kamera görüntüleriyle de tespit edilen, köprüdeki darbecileri emir komuta eden eski Binbaşı Ahmet Taştan'ın talimatları, ''Anayasa'yı ihlal'' suçundan başka davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan eski Kuleli Askeri Lisesi Okul Komutanı Kurmay Albay Muammer Aygar ve eski Kurmay Albay Mürsel Çıkrıkçı'dan aldığı tespit edildi.

DELİLLERLE ORTAYA KONULDU

Yargılama sırasında tüm suçlamalara ve diğer sanık ve müşteki-mağdurların sorularına sürekli olarak "Hatırlamıyorum" diye cevap veren eski Binbaşı Taştan'ın, emrinde bulunan diğer askerlere, hedef gözeterek nişan almalarını söylediği, alınan beyanlar ve diğer delillerle ortaya koyuldu.

SANIK ASKERLER HER ŞEYİ ANLATTI

Davada beyanda bulunan sanıklardan Mert Hürriyetoğlu, eski Binbaşı Ahmet Taştan'ın bayrakla üzerilerine gelen insanlara hedef gözeterek ateş ettiğini söyledi.

Diğer sanıklar da Taştan'ın halkın üzerine ateş ettiğini, akabinde karşısındaki vatandaşların yere yığıldığını gördükleri yargılama sırasında tek tek anlattı.