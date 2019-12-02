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Trakya Üniversitesi Hastanesi'nden Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumu hakkında önemli açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.12.2019
DEMİRTAŞ'IN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMA

'li ve 'li vekiller tarafından sosyal medya üzerinden başlatılan 'ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama da Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'nden geldi. Yapılan açıklamada, "Kardiyoloji, Nöroloji, Gastroenteroloji ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalları'nın görüşleri doğrultusunda Selahattin Demirtaş poliklinik kontrol önerisiyle taburcu edilmiştir." denildi.

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi, F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanı 'ın sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"02.12.2019 günü saat 17:20 civarında hastanemize getirilen "Selahattin Demirtaş" isimli hastanın şikayetleri doğrultusunda Kardiyoloji, Nöroloji, Gastroenteroloji ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalları ile konsülte edilmiş, yapılan laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri sonrasında akut hayatı tehdit edici patoloji saptanmamıştır. Belirtilen anabilim dallarının görüşleri doğrultusunda hasta poliklinik kontrol önerisiyle taburcu edilmiştir."

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumu hakkında flaş açıklama EDİRNE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMA

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