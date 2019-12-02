Trakya Üniversitesi Hastanesi'nden Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumu hakkında önemli açıklama
CHP'li ve HDP'li vekiller tarafından sosyal medya üzerinden başlatılan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama da Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'nden geldi. Yapılan açıklamada, "Kardiyoloji, Nöroloji, Gastroenteroloji ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalları'nın görüşleri doğrultusunda Selahattin Demirtaş poliklinik kontrol önerisiyle taburcu edilmiştir." denildi.
Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi, F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"02.12.2019 günü saat 17:20 civarında hastanemize getirilen "Selahattin Demirtaş" isimli hastanın şikayetleri doğrultusunda Kardiyoloji, Nöroloji, Gastroenteroloji ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalları ile konsülte edilmiş, yapılan laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri sonrasında akut hayatı tehdit edici patoloji saptanmamıştır. Belirtilen anabilim dallarının görüşleri doğrultusunda hasta poliklinik kontrol önerisiyle taburcu edilmiştir."
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