2019/6 KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS tercih sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. 2019/6 KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 27 Kasım’da başvuruları tamamlanan KPSS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. 2019/2 KPSS tercihlerinin başlamasıyla birlikte vatandaşlar 2019/6 KPSS tercih sonuçları hakkında araştırma yapıyor. On binlerce kişi tercih yapmış ve en az lise mezunu alımı yapılacağı açıklanmıştı. İşte, 2019/6 KPSS tercih sonuçları hakkında merak edilenler…
KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019/6 KPSS tercih sonuçları hakkında on binlerce kişi araştırma yapıyor. 27 Kasım tarihinde tamamlanan başvuru döneminin ardından başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşlar 2019/6 KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. En az lise mezunu adaylar arasından yapılacak memur alımında KPSS puan sıralamasına göre atama yapılacak. Her kadroya başvuru yapan adaylar sıralanacak ve KPSS 'si yüksek olan adayların ataması yapılacak. Atamanın ardından adaylar herhangi bir mülakat aşamasına alınmayacak.
2019/6 KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS tercih sonuçlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Herhangi bir açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.
ÖSYM TARAFINDAN YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI
Kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.
Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
Yerleştirme yapılırken ÖSYM'ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program ile sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.
Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.
Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacaktır.
YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI
Adaylar yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM'ce Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığının internet sitesinden öğreneceklerdir.
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