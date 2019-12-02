Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumu hakkında flaş açıklama
HDP ve CHP’li vekillerin sosyal medya üzerinden Selahattin Demirtaş’ın sağlık durumu hakkında başlattıığı propagandaya Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yanıt geldi. Savılıktan "Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada "Edirne F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın 26/11/2019 günü cezaevi yönetimine rahatsızlandığını bildirmesi üzerine acilen 112 aranılarak gelen doktor tarafından ilk muayenesi ve gerekli tetkikler yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin HDP ve CHP'li vekiller tarafından sosyal medya üzerinden gündeme getirilen iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı.
"DEMİRTAŞ'IN HERHANGİ BİR SAĞLIK SORUNU TESPİT EDİLMEMİŞTİR"
Savcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili avukatı tarafından gündeme getirilen iddialarla ilgili olarak, aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Edirne F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın 26/11/2019 günü cezaevi yönetimine rahatsızlandığını bildirmesi üzerine acilen 112 aranılarak gelen doktor tarafından ilk muayenesi ve gerekli tetkikler yapılmıştır. Yapılan tetkikler neticesinde Demirtaş'ın herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiş olmasına rağmen daha detaylı tetkiklerin yapılması için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde muayene edilmesinin sağlanması amacıyla gerekli randevular alınarak bugün için hastaneye sevk edilmiştir. Bu süreç içerisinde Selahattin Demirtaş'ın ailesi ve ziyaretçileriyle rutin olarak yapılan görüşmeleri gerçekleşmiştir. Ayrıca farklı tarihlerdeki doktor muayene talepleri de her zaman karşılanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
CHP'DEN SELAHATTİN DEMİRTAŞ İÇİN ÇAĞRI
PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile iş birliğini gizleyemeyen CHP'li isimler, bir süredir Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için skandal bir açıklamada bulundu.
CHP milletvekili Eren Erdem ''Ben, o koşulları biliyorum, ve bu durumda biri o koşullarda tutulamaz! Derhal serbest bırakılmalıdır'' ifadelerini kullanırken terörist cenazelerine katılımlarıyla bilinen Sezgin Tanrıkulu ise, "Hayati önem taşıyan rahatsızlığı nedeni ile derhal tam teşekküllü sağlık kurumuna sevkini sağlamalısınız" dedi.
Kasım 2016'dan beri cezaevinde olan Selahattin Demirtaş'ın kardeşi Aygül Demirtaş'ın sosyal medya hesaplarından duyurduğu olayı Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş da teyit etti.
Geçtiğimiz hafta salı günü yaşanan olayda Demirtaş fenalaşarak bilinci kapalı bir şekilde hücresinde bulundu. İlk müdahalenin ardından acilde Demirtaş'ın EKG'si çekilerek kapsamlı müdahale ve tedavi için kliniğe sevki istendi. Aradan geçen sürede Demirtaş'ın hastaneye sevk işlemi için henüz bir gelişme yaşanmadığı öğrenildi.
CHP ŞAŞIRTMADI: DERHAL SERBEST BIRAKIN
Olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan CHP 25 ve 26. dönem İstanbul Milletvekili Eren Erdem, ''Bu haber doğruysa, büyük bir skandaldır! Selahattin Demirtaş, tamamen haksız hukuksuz şekilde cezaevinde tutuluyor. Ve yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen tahliye edilmiyor. Ben, o koşulları biliyorum, ve bu durumda biri o koşullarda tutulamaz! Derhal serbest bırakılmalıdır.'' dedi.
BİR PAYLAŞIM DA SEZGİN TANRIKULU'DAN
Demirtaş'ın rahatsızlığı sonrası CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Adalet Bakanlığı'na çağrıda bulundu.Tanrıkulu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumu ile ilgili olarak kamuoyuna açıklama yaparak, hayati önem taşıyan rahatsızlığı nedeni ile derhal tam teşekküllü sağlık kurumuna sevkini sağlamalısınız.'' ifadelerine yer verdi.
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