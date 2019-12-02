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MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.12.2019
MSB ACI HABERİ DUYURDU: 2 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Irak'ın kuzeyinde süren Pençe-3 operasyonu ve Barış Pınarı Harekâtı'nda teröristlerle mücadele eden 1 askerimizin yaralandığını 2 askerimizin de şehit olduğunu duyurdu.

Irak'ın kuzeyinde süren Pençe-3 operasyonu ve Barış Pınarı Harekâtı'nda teröristlerle mücadele eden 1 askerimizin yaralandığını 2 askerimizin de şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi;

Barış Pınarı Harekât Bölgesinde, 02 Aralık 2019 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekâtında, 02 Aralık 2019 tarihinde 'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.

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