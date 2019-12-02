MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde süren Pençe-3 operasyonu ve Barış Pınarı Harekâtı'nda teröristlerle mücadele eden 1 askerimizin yaralandığını 2 askerimizin de şehit olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde süren Pençe-3 operasyonu ve Barış Pınarı Harekâtı'nda teröristlerle mücadele eden 1 askerimizin yaralandığını 2 askerimizin de şehit olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi;
Barış Pınarı Harekât Bölgesinde, 02 Aralık 2019 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekâtında, 02 Aralık 2019 tarihinde PKK'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir..
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İletişim Başkanlığı'ndan son dakika 'veto' açıklaması
- HDP'ye karşı hukuk mücadelesini kazandılar
- Başkan Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
- Demirtaş'ın sağlık durumu hakkında açıklama
- Başkan Erdoğan, Konya Valisi Toprak'ı kabul etti
- Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
- AYM'nin skandal kararına tepki yağıyor
- Üsküplü esnaftan tüyleri diken diken eden sözler
- İletişim Başkanlığı'ndan NATO'ya çağrı
- Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiirinde geçen ve Billur bir avize şeklinde başlayan dize nasıl devam eder?
- Aristo'nun MÖ 350'de yazdığı Hayvanların Tarihi adlı eserde aptal dediği hayvan hangisidir?
- Hangisinin eş anlamlısı göstergeçtir? - Göstergeç TDK anlamı
- Sengoku Dönemi, Edo Dönemi ve Meiji Dönemi başlıkları varsa hangi ülkenin tarihi anlatılıyordur?
- Palaz hangisinin bir çeşidine verilen addır?
- Hangi bilgi yanlıştır? - Milyoner sorusu
- Nerede oturan turistler 250 avroluk bir cezayla karşılaşabilirler?
- 15 yaşındayken En İyi Kadın Oyuncu Ödülü aldığı Antalya Altın Portakal'da bu yıl Yaşam Boyu Onur Ödülü alan oyuncu kimdir?
- Hangisi muşmulanın diğer adıdır?
- Gökkuşağında en alttaki ve en üstteki yani en dıştaki iki renk hangileridir?
- Chat yaparken kullanılan hangi kısaltma yüksek sesle gülüyorum anlamına gelir?
- 2 Aralık Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! - ATV